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АНАЛІТИКА

Польські ультраправі не підуть у коаліцію з ПіС

 

Ультраправа польська партія "Конфедерація" після перемовин заявила, що не піде у коаліцію до партії "Право і Справедливість" для формування нового уряду.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Перемовини з "Конфедерацією" проходили вдень у п'ятницю. Після них, як і очікувалося, співлідер партії Кшиштоф Босак заявив, що вони не готові на коаліцію, критично оцінюють роботу уряду Матеуша Моравецького під час попередньої каденції і мають принципово інше бачення.

Перед цим від перемовин про коаліцію відмовилися лідери усіх інших партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду - "Лівиці" і "Польщі 2050" та Польської селянської партії, які зайшли у парламент як блок "Третій шлях".

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.

Більшість поляків вважають очільника "Громадянської платформи" Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
Ключові теги: Польща
 

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