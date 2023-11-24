Фінансові новини
- |
- 24.11.23
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Польські ультраправі не підуть у коаліцію з ПіС
19:30 24.11.2023 |
Ультраправа польська партія "Конфедерація" після перемовин заявила, що не піде у коаліцію до партії "Право і Справедливість" для формування нового уряду.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Перемовини з "Конфедерацією" проходили вдень у п'ятницю. Після них, як і очікувалося, співлідер партії Кшиштоф Босак заявив, що вони не готові на коаліцію, критично оцінюють роботу уряду Матеуша Моравецького під час попередньої каденції і мають принципово інше бачення.
Перед цим від перемовин про коаліцію відмовилися лідери усіх інших партій, запрошених Моравецьким для перемовин про формування уряду - "Лівиці" і "Польщі 2050" та Польської селянської партії, які зайшли у парламент як блок "Третій шлях".
Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму.
Більшість поляків вважають очільника "Громадянської платформи" Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄС скоротив торгівлю з Росією, але продовжує закуповувати газ, сталь та добрива — Євростат
|Польські ультраправі не підуть у коаліцію з ПіС
|Канада передасть Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок
|Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту зерна з України
|Китай зруйнував і закрив сотні мечетей і тисне на мусульман
|Пашинян заявив про затримки постачання Росією вже оплаченої зброї
|Прем'єр Нідерландів провів розмову з Зеленським, запевнив у підтримці України
Бізнес
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір
|YouTube визнав, що «війна» з блокувальниками реклами призводить до «неоптимального перегляду»
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі