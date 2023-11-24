Китай зруйнував і закрив сотні мечетей і тисне на мусульман

Китайська влада закрила сотні мечетей в автономному регіоні Нінся та провінції Ганьсу на півночі країни, повідомила в новій доповіді правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

Цей регіон посідає друге місце за кількістю мусульман після провінції Сіньцзянь. Загалом у Китаї мешкають близько 20 мільйонів мусульман.

"Закриття, руйнування та перепрофілювання мечетей китайським урядом є частиною системних зусиль з обмеження сповідання ісламу в Китаї", - заявила виконувачка обов'язків директора з китайських питань у Human Rights Watch Мая Вонг.

Влада КНР говорить про проведення політики "консолідації мечетей", яку Human Rights Watch називає порушенням права на свободу віросповідання.

Правозахисники проаналізували супутникові знімки двох сіл в автономному регіоні Нінся. Вони виявили, що з 2019 по 2021 рік місцева влада демонтувала куполи й мінарети з семи мечетей. Чотири мечеті зазнали значних змін: три основні будівлі знесли повністю, ще в одній пошкодили залу для омивання.

Загалом, починаючи з 2020 року, в регіоні Нінся закрили чи перепрофілювали близько 1300 мечетей, повідомила ВВС експертка з питань китайських мусульман Ханна Тікер. Це третина від загальної кількості мечетей у регіоні.

"Китайська влада виводить з експлуатації, закриває, зносить та переобладнує під світські потреби мечеті у рамках зусиль щодо обмеження сповідання ісламу, - пише у своїй доповіді HRW. - На багатьох інших мечетях влада демонтувала ісламські архітектурні елементи, зокрема куполи і мінарети".

Загалом, починаючи з 2020 року, в регіоні Нінся закрили чи перепрофілювали близько 1300 мечетей, зазначають експерти

Китайське законодавство дозволяє релігійні обряди лише в місцях, які на це отримали офіційний дозвіл влади. У 2015 році лідер КНР Сі Цзіньпін порушив питання про "китаїзацію ісламу" - асиміляцію мусульманського населення у китайські традиції і культуру. Відтоді контроль над ісламською релігією в країні посилився.

У 2018 році центральний комітет Комуністичної партії Китаю опублікував документ, в якому йшлося про необхідність контролю та консолідації мусульманських мечетей. Його автори закликали місцеву владу "зносити більше і будувати менше", а також докладати зусиль для скорочення загальної кількості подібних споруд.

Китайський уряд стверджує, що політика консолідації мечетей, яка часто відбувається під час переселення чи об'єднання сіл, допомагає знизити економічний тягар для мусульман, однак деякі з них вважають, що влада у такий спосіб намагається переорієнтувати їх у бік комуністичної партії.

Найбільших переслідувань за свої релігійні переконання зазнала китайська меншина мусульман-уйгурів, що мешкають у провінції Сіньцзян. ВВС неодноразово писало про переслідування уйгурів, зокрема про їхнє примусове відправлення до виправних таборів (У КНР їх називали школами).

Згідно з даними Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI), починаючи з 2017 року, дві третини всіх мечетей у Сіньцзяні були серйозно пошкоджені або повністю зруйновані.

Показово, що мусульманські країни не критикують Китай за таку політику на найвищому рівні.

Перед публікацією доповіді HRW ВВС звернулася за коментарями до міністерства закордонних справ та комісії у справах національностей Китаю й очікує відповіді.