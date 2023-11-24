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Пашинян заявив про затримки постачання Росією вже оплаченої зброї
17:32 24.11.2023 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що його країна досі очікує від Росії постачання зброї, за яку Єреван вже заплатив.
Про це повідомляє "Арменпрес", пише "Європейська правда".
В ефірі 24 листопада Пашинян зазначив, що Вірменія заплатила Росії великі суми за зброю, постачання якої досі чекають, і вихід з цієї ситуації ще обговорюють.
"Одним із варіантів може бути вирахування з боргу Вірменії Російській Федерації у розмірі сум, сплачених за зброю. Це один з варіантів, не єдиний варіант", - зазначив Нікол Пашинян.
Прем'єр додав, що Єреван готовий продовжувати діалог, та висловив сподівання, що ці обговорення закінчаться конкретним результатом.
Нагадаємо, перед цим Пашинян не поїхав на засідання Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до Мінська.
Речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Вірменію у "спробі всидіти на двох стільцях" через те, що Єреван налагоджує відносини з Заходом.
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