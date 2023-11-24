Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФРН продовжила тимчасовий захист для біженців з України

 

Бундесрат Німеччини затвердив у п'ятницю, 24 листопада, постанову міністерства внутрішніх справ країни про подовження дії статусу тимчасового захисту для біженців з України . Згідно з затвердженим документом, дія цього статусу для українців, які знайшли прихисток у Німеччині, триватиме до 4 березня 2025 року, повідомляє

пресслужба МВС ФРН.

"Це означає, що 9людям, яких це стосується, не потрібно подавати заяву на подовження статусу перебування, а також не потрібно відвідувати імміграційні органи. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн-членів ЄС, ухвалене наприкінці вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Також у міністерстві порахували, що завдяки такому кроку вдасться розвантажити міграційні служби й заощадити близько 10 мільйонів євро державних коштів.

Міністерка Фезер обіцяє подальшу підтримку українським біженцям

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запевнила, що Німеччина продовжуватиме захищати українців і підтримувати Україну доти, доки триває війна, розв'язана Росією.

"Ті, хто був змушений тікати від кровопролитної війни Путіна, і надалі будуть у безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці, - наводить її слова пресслужба МВС ФРН. - Ми і надалі захищатимемо життя багатьох людей з України - доки триватиме ця жахлива війна. Ми і надалі будемо тісно стояти на боці України".

Нагадаємо, наприкінці вересня Рада Європейського Союзу погодилася подовжити ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни в країнах ЄС.

1 листопада уряд Швейцарії так само подовжив дію статусу захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,1 мільйона громадян України, які в'їхали в ФРН з 24 лютого 2022 року. Близько 350 000 з них - діти та молодь віком до 18 років, а близько двох третин повнолітніх біженців - жінки, поінформували в відомстві.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес