ФРН продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Бундесрат Німеччини затвердив у п'ятницю, 24 листопада, постанову міністерства внутрішніх справ країни про подовження дії статусу тимчасового захисту для біженців з України . Згідно з затвердженим документом, дія цього статусу для українців, які знайшли прихисток у Німеччині, триватиме до 4 березня 2025 року, повідомляє

пресслужба МВС ФРН.

"Це означає, що 9людям, яких це стосується, не потрібно подавати заяву на подовження статусу перебування, а також не потрібно відвідувати імміграційні органи. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країн-членів ЄС, ухвалене наприкінці вересня 2023 року", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Також у міністерстві порахували, що завдяки такому кроку вдасться розвантажити міграційні служби й заощадити близько 10 мільйонів євро державних коштів.

Міністерка Фезер обіцяє подальшу підтримку українським біженцям

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запевнила, що Німеччина продовжуватиме захищати українців і підтримувати Україну доти, доки триває війна, розв'язана Росією.

"Ті, хто був змушений тікати від кровопролитної війни Путіна, і надалі будуть у безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці, - наводить її слова пресслужба МВС ФРН. - Ми і надалі захищатимемо життя багатьох людей з України - доки триватиме ця жахлива війна. Ми і надалі будемо тісно стояти на боці України".

Нагадаємо, наприкінці вересня Рада Європейського Союзу погодилася подовжити ще на один рік - із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року - термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни в країнах ЄС.

1 листопада уряд Швейцарії так само подовжив дію статусу захисту S для українських біженців до 4 березня 2025 року.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,1 мільйона громадян України, які в'їхали в ФРН з 24 лютого 2022 року. Близько 350 000 з них - діти та молодь віком до 18 років, а близько двох третин повнолітніх біженців - жінки, поінформували в відомстві.