Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росія збільшила імпорт обладнання з Китаю у півтора раза

 
Китай за десять місяців 2023 року експортував до Росії товарів на $90 млрд, що в 1,5 раза більше, ніж за той же період 2022 року ($59 млрд), і в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.


Про це свідчить статистика, оприлюднена Головним митним управлінням КНР, повідомляє російське інформагентство РБК.

У тому числі експорт китайського обладнання до РФ за вказаний період склав $34 млрд - це на 43% більше, ніж у січні-жовтні 2022 року і більш ніж у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Йдеться про постачання машин і механізмів, електротехніки, звукозаписуючої та відеоапаратури.

При цьому Китай збільшив постачання до Росії як товарів для промисловості, так і побутової техніки - холодильників та посудомийних машин, у 1,8 раза порівняно із січнем-жовтнем 2021 року (до $20,5 млрд).

Перший віце-прем'єр уряду РФ Андрій Білоусов на початку тижня прогнозував, що товарообіг двох країн за підсумками року подолає позначку $200 млрд. Відтак, імпорт товарів з Китаю може перевищити російський експорт до цієї країни, навіть з урахуванням значного збільшення постачання нафти.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес