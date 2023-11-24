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Росія збільшила імпорт обладнання з Китаю у півтора раза
17:18 24.11.2023 |
Про це свідчить статистика, оприлюднена Головним митним управлінням КНР, повідомляє російське інформагентство РБК.
У тому числі експорт китайського обладнання до РФ за вказаний період склав $34 млрд - це на 43% більше, ніж у січні-жовтні 2022 року і більш ніж у 1,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Йдеться про постачання машин і механізмів, електротехніки, звукозаписуючої та відеоапаратури.
При цьому Китай збільшив постачання до Росії як товарів для промисловості, так і побутової техніки - холодильників та посудомийних машин, у 1,8 раза порівняно із січнем-жовтнем 2021 року (до $20,5 млрд).
Перший віце-прем'єр уряду РФ Андрій Білоусов на початку тижня прогнозував, що товарообіг двох країн за підсумками року подолає позначку $200 млрд. Відтак, імпорт товарів з Китаю може перевищити російський експорт до цієї країни, навіть з урахуванням значного збільшення постачання нафти.
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