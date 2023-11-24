Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

РФ хоче побудувати з Китаєм підводний тунель в Крим - WP

 

Російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядом, провели таємні переговори щодо планів будівництва підводного тунелю, який з'єднав би РФ з анексованим нею Кримом, стверджує американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на дані, перехоплені українськими спецслужбами.

У статті від п'ятниці, 24 листопада, WP пише, що підтвердила автентичність повідомлень, зокрема, корпоративними реєстраційними файлами, які вказують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених у перехоплених електронних листах, нещодавно був створений в Севастополі.

Мета проєкту - створити транспортний маршрут, захищений від українських атак на тлі зростаючого занепокоєння Росії щодо безпеки Кримського мосту, який є ключовою логістичною лінією для російських військових, але вже двічі був серйозно атакований Україною.

На думку опитаних журналістами експертів, малоймовірно, що тунель стане в нагоді Росії у війні, проте вона може розглядати його як "довгострокову інвестицію", що має забезпечити безпечне сполучення з окупованим півостровом, який має символічне значення для Кремля.

Проєкт збереження контролю над Кримом на роки та мільярди

За даними видання, зустрічі з цього приводу відбулися наприкінці жовтня. WP зауважує, що такі переговори свідчать про рішучість Росії зберегти контроль над Кримом, а також про зростаючу залежність РФ від Китаю.

За словами американських чиновників та інженерних експертів, будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами, адже роботи такого масштабу ще ніколи не проводилися в зоні бойових дій та, ймовірно, коштуватимуть мільярди доларів і займуть роки.

Водночас експерти з великих міжнародних транспортних проєктів вказують, що реалізація подібної ініціативи технічно можлива, адже Китай має необхідний досвід та обладнання. Проте, за їхніми словами, це буде величезне будівництво, яке можна порівняти за масштабами з тунелем між Данією та Німеччиною, що будується вже протягом восьми років і вартує понад 8,7 мільярда доларів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес