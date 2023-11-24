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Несподіваний ефект від обміління Панамського каналу – у Європи буде більше газу
16:52 24.11.2023 |
Обміління Панамського каналу створило несподіваний позитивний ефект для Європи. За умов, що склалися, американським постачальникам вигідніше продавати зріджений природний газ (LNG) через Атлантичний океан, ніж возити його в Азію, пише Bloomberg з посиланням на аналітику S&P Global.
Січневі ф'ючерси на газ в Азії вищі, ніж у Європі, але недостатньо, щоб зацікавити продавців у відправленні його довшими маршрутами в Азію через Суец або мис Доброї Надії.
"Можливість вигідніше продавати зі США до Азії, а не до Європи, залежить від того, чи є у вас доступ до слотів Панамського каналу. Якщо є - ваші витрати можуть бути достатньо низькими, щоб відправити вантаж до Азії з доставленням у січні. Але інакше вигідніше відправляти до Європи", - сказав профільний аналітик S&P Кіаран Роу.
Така ситуація грає на руку Європі, бо більша пропозиція газу стримуватиме ціни взимку.
Зараз різниця у цінах між Азією та Європою становить близько $3 за мільйон BTU (британських термічних одиниць). За звичайних умов така різниця була б достатньою, щоб азійський ринок був вигідніший, але оскільки плече доставлення стало довшим, різниця має становити близько $3,7 за мільйон BTU.
Панамський канал - життєво важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.
Через рекордну посуху судноплавство на каналі довелося сильно обмежити, терміни очікування можуть становити кілька тижнів. Деякі судна купують пропуски на спеціальних аукціонах, але більшість просто обирає довші маршрути.
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