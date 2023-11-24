Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Несподіваний ефект від обміління Панамського каналу – у Європи буде більше газу

 

Обміління Панамського каналу створило несподіваний позитивний ефект для Європи. За умов, що склалися, американським постачальникам вигідніше продавати зріджений природний газ (LNG) через Атлантичний океан, ніж возити його в Азію, пише Bloomberg з посиланням на аналітику S&P Global.

Січневі ф'ючерси на газ в Азії вищі, ніж у Європі, але недостатньо, щоб зацікавити продавців у відправленні його довшими маршрутами в Азію через Суец або мис Доброї Надії.

"Можливість вигідніше продавати зі США до Азії, а не до Європи, залежить від того, чи є у вас доступ до слотів Панамського каналу. Якщо є - ваші витрати можуть бути достатньо низькими, щоб відправити вантаж до Азії з доставленням у січні. Але інакше вигідніше відправляти до Європи", - сказав профільний аналітик S&P Кіаран Роу.

Така ситуація грає на руку Європі, бо більша пропозиція газу стримуватиме ціни взимку.

Зараз різниця у цінах між Азією та Європою становить близько $3 за мільйон BTU (британських термічних одиниць). За звичайних умов така різниця була б достатньою, щоб азійський ринок був вигідніший, але оскільки плече доставлення стало довшим, різниця має становити близько $3,7 за мільйон BTU.

Панамський канал - життєво важливий маршрут постачання LNG зі США, найбільшого експортера у світі, до країн Північної Азії, таких як Японія, Південна Корея чи Китай.

Через рекордну посуху судноплавство на каналі довелося сильно обмежити, терміни очікування можуть становити кілька тижнів. Деякі судна купують пропуски на спеціальних аукціонах, але більшість просто обирає довші маршрути.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0487
  0,0344
 0,10
EUR
 1
 39,3580
  0,0880
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1250  0,01 0,03 37,7254  0,06 0,15
EUR 40,2404  0,01 0,02 41,0654  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0200  0,02 0,04 36,0400  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес