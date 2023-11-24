Чехія орендувала частину потужностей майбутнього LNG-терміналу у Німеччині

Чехія зробила ще один крок до заміщення постачання газу з Росії. Група ČEZ у співпраці з урядом країни уклала 15-річний контракт на 2 млрд кубометрів на рік на одному із терміналів зрідженого природного газу (LNG) у Німеччині. Про це йдеться на сайті Групи.

"Такий крок є інвестицією в подальший розвиток чеського енергетичного сектору та зміцнює енергетичну безпеку Чеської Республіки", - йдеться у пресрелізі Групи.

Термінал Штаде будують неподалік Гамбурга у гирлі річки Ельби на Північному морі. Він буде зданий в експлуатацію до середини 2027 року.

Чехія орендувала потужності термінала на 15 років із можливістю продовження терміну до 25 років у зв'язку з майбутнім використанням зеленого водню.

"Той факт, що ми, країна, яка не має виходу до моря, змогли так швидко позбутися залежності від російського газу, є великим успіхом, але також і інвестицією у нашу власну безпеку", - заявив міністр промисловості та торгівлі Йозеф Сікела.

2 млрд кубометрів газу на рік, які Чехія зберігатиме в німецькому терміналі, - це понад чверть поточного річного споживання газу в країні. У 2022 році воно впало на майже 10% - до 7,5 млрд кубометрів, проти 9,4 млрд кубометрів у 2021 році.

Таке скорочення споживання газу значною мірою сприяло тому, що Чехія змогла обійтися без газу з Росії.

У квітні 2023 року уряд Чехії заявив, що країна вперше в сучасній історії повністю відмовилася від постачання російського газу. Він не надходив до Чехії протягом усього першого кварталу 2023 року.

Також Чехія протягом кварталу не імпортувала газ зі Словаччини, з якої до країни може надходити російський газ трубопроводами.

Чехія транзитом через Німеччину імпортує газ із LNG- терміналів Бельгії та Нідерландів. Також країна закуповує газ у Норвегії (49% від усього обсягу імпортного газу).