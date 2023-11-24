ЄЦБ візьме паузу для оцінки впливу підйому ставок - Лагард

Європейський центральний банк досяг тієї точки, в якій він може взяти паузу і оцінити наслідки вже проведеного посилення грошово-кредитної політики, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард.

"Ми вже багато чого зробили, - сказала вона, виступаючи на заході Бундесбанку у Франкфурті. - З урахуванням усіх використаних інструментів ми можемо уважно поспостерігати за різними аспектами, включно із зарплатами, прибутком компаній, ситуацією в податково-бюджетній сфері і геополітикою, і, звичайно, за тим, як задіяні інструменти впливають на економіку, щоб вирішити, що робити далі".

Минулого місяця ЄЦБ зберіг ключові відсоткові ставки на колишньому рівні, зазначивши, що цей рівень допоможе знизити інфляцію в єврозоні до цільової позначки у 2%, якщо утримувати його досить довго.

У жовтні інфляція в єврозоні становила мінімальні за два роки 2,9%, і в листопаді очікується чергове зниження показника. Економіка валютного блоку скоротилася на 0,1% у третьому кварталі відносно попередніх трьох місяців, проте ЄЦБ вважає, що рецесії вдасться уникнути завдяки відновленню споживчих витрат.

"Битву ще не завершено, і ми не плануємо святкувати перемогу", - заявила при цьому Лагард.

Як засвідчив оприлюднений раніше протокол останнього засідання ЄЦБ, керівництво регулятора висловило готовність піти на нові підвищення ставок за необхідності, хоча це і не є їхнім базовим сценарієм.

Напередодні глава Бундесбанку Йоахім Нагель зазначив, що було б вкрай нерозумно знижувати ставку передчасно. Він вважає, що не варто поспішати з пом'якшенням доти, доки не буде впевненості в стабільності цін на довгострокову перспективу.

Тим часом ринок загалом чекає на перше зниження ставок ЄЦБ вже у квітні наступного року.