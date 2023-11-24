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Третина росіян побоюється зубожіння внаслідок війни з Україною
13:55 24.11.2023 |
Кожен третій росіянин побоюється погіршення свого добробуту через російське вторгнення в Україну.
Про це свідчать результати опитування, проведеного російською приватною дослідницькою групою Russian Field, пише The Moscow Times.
Загалом серед негативних наслідків війни найбільше росіян турбують людські жертви (62%) та психологічне становище окупантів, що повернулися з фронту (38%).
На третьому місці - зростання бідності та економічна криза (33%), на четвертому - погіршення ставлення до росіян у світі (24%), на п'ятому - санкції проти РФ (22%).
При цьому росіяни з низьким доходом частіше висловлюють занепокоєння щодо можливого зростання бідності та економічної кризи (37%), ніж їх більш забезпечені співвітчизники (29%).
Також значно більше через зростання бідності внаслідок війни переживає молодь (48%), тоді як серед пенсіонерів таких лише 23%.
Як повідомлялося, уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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