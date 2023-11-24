Оман укладає угоду про постачання СПГ з BP

Державний виробник Oman LNG підписав угоду про постачання скрапленого природного газу британському енергетичному гіганту BP, повідомляє LNG Prime.

Відповідно до SPA, Oman LNG постачатиме BP 1 млн тонн СПГ на рік протягом дев'яти років, починаючи з 2026 року.

Ніякої додаткової інформації виробник СПГ не надав.

Oman LNG, у якому уряд Оману володіє 51%, нещодавно підписав угоди про акціонування з міжнародними компаніями, включаючи Shell і TotalEnergies.

Згідно з цими угодами структура акціонерів Oman LNG продовжиться з Oman Investment Authority, Shell, TotalEnergies, Korea LNG, Mitsui & Co., Mitsubishi, PTTEP і Itochu.

Ці угоди було укладено після великої маркетингової кампанії Oman LNG, спрямованої на продовження всіх контрактів після 2024 року.

У серпні Oman LNG підписала угоди про постачання СПГ для OQ Trading і Shell, завершивши кампанію загальним обсягом 10,4 млн тонн на рік.

Після підписання угод 2024 року Shell стане найбільшим постачальником Oman LNG і закуповуватиме до 1,6 млн тонн на рік у Oman LNG з 2025 по 2034 роки.

Крім цих контрактів, Oman LNG підписала угоду з німецьким імпортером газу Securing Energy for Europe (SEFE) і на початку цього року угоду з китайською Unipec, підрозділом державного енергетичного гіганта Sinopec.

Oman LNG також підписав договір з турецькою компанією Botas та її акціонерами TotalEnergies і PTT.

Крім того, у грудні компанія Oman LNG підписала ключові умови постачання СПГ для японських Jera, Mitsui й Itochu.

Фірма керує трьома СПГ-поїздами в Калхаті з паспортною потужністю 10,4 млн тонн на рік, що отримує газ із центрального газового родовища Оману.

Через усунення вузьких місць комплекс компанії зараз має виробничу потужність близько 11,4 млн тонн на рік.