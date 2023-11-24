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Пентагон схильний дозволити ШІ-зброю, яка самостійно схвалюватиме вбивство людини
12:26 24.11.2023 |
Керована штучним інтелектом зброя, яка зможе приймати автономні рішення, все ближче до реальності, повідомляє The New York Times.
Нині подібні розробки є в США, Китаї та Ізраїлі, але критики стривожені можливим рішенням дозволити машинам без участі людей схвалювати вбивства. Кілька урядів в ООН лобіюють обов'язкову резолюцію, що обмежить використання дронів-вбивць зі штучним інтелектом - тоді як США входить до групи (включно з Австралією, Ізраїлем та росією), яка опирається цьому кроку.
На початку року стало відомо, що Пентагон працює над розгортанням тисяч безпілотних літальних апаратів із підтримкою штучного інтелекту. У серпневій промові заступниця міністра оборони Кетлін Хікс заявила, що подібні технології дозволять США компенсувати чисельну перевагу Народно-визвольної армії Китаю у зброї та людях.
«Ми протистоятимемо власною масою, але нашу буде важче планувати, важче вразити, важче перемогти», - сказала вона Reuters.
Френк Кендалл, міністр військово-повітряних сил США, наполягає на тому, що дрони зі штучним інтелектом повинні мати здатність приймати летальні рішення, але під наглядом людини.
«Не думаю, що люди, з якими ми боротимемося, не робитимуть цього. Вони отримають величезну перевагу, якщо ми накладемо це обмеження на себе».
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