Мішель їде до Орбана після угорського ультиматуму щодо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до засідання Євроради.

Про це повідомила у Twitter (X) речниця Мішеля Екатеріна Касіндже, пише "Європейська правда".

"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - зазначила речниця.

Візит відбудеться на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому угорський прем'єр погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів ЄС розглянуть ці питання на саміті 14-15 грудня.

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.