Німеччина готова збільшити держборг для подолання бюджетної кризи

Німецький уряд планує призупинити ліміт на нові запозичення для того, щоб подолати бюджетну кризу, спричинену "дірою" в 60 мільярдів євро.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє Reuters.

За словами посадовця, після консультацій з канцлером та віцеканцлером він представить додатковий бюджет на цей рік наступного тижня.

Речниця Лінднера зазначила, що уряд запропонує скасувати так зване "боргове гальмо", яке обмежує структурний дефіцит бюджету Німеччини до рівня, еквівалентного 0,35% валового внутрішнього продукту.

Оголошення надзвичайного стану означає, що кредити, які вже були обіцяні цього року, є юридично забезпеченими. Без цього заходу існував би ризик, що бюджет на 2023 рік порушує Конституцію.

Після того як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою" у фінансах на 60 мільярдів євро.

Через це майже кожна стаття витрат, яка ще не була офіційно затверджена, зависла у повітрі. Серед невизначеностей - допомога Україні. Уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро наступного року, але представник міністерства оборони не зміг відповісти на питання, чи буде дотримана ця обіцянка, посилаючись на дискусії, що тривають.

Раніше речник німецького Міноборони запевнив, що фінансуванню нового пакета допомоги Україні, про який напередодні оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, не загрожують проблеми з ухваленням бюджету.

Водночас речник Міністерства оборони Німеччини не зміг підтвердити, що в бюджеті на 2024 рік буде збільшена військова допомога Україні ще на 4 мільярди євро, про що повідомлялось раніше.