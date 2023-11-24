Блокада пунктів пропуску: Україна ініціює створення на кордоні моніторингової групи ЄС

Україна ініціює створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні через блокування і планує евакуацію українських водіїв.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Ініціюємо створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а головне - в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії", - написав Деркач.

За його словами, офіційний лист з такою пропозицією українська сторона уже направила, очікуємо на відповідь.

Зі свого боку, за словами Деркача, Україна розпочала збір даних для евакуації українських водіїв.

"У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов - цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади", - зазначив він.

Тому, за словами заступника міністра, Україна буде вивозити всіх, хто висловить таке бажання. Спеціальна форма для заповнення про евакуацію буде поширена серед водіїв та перевізників.

Деркач також нагадав, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, було десятки листів і зустрічей, Україна запропонувала низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. "Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ - Ягодин», «Корчова - Краківець», «Гребенне - Рава-Руська». На кордоні утворилися величезні черги з українських вантажівок. Подекуди вони сягають по 40 км в обидва боки, а польські паркінги для багатьох водіїв стали місцем тимчасового проживання.

Перемовини на державному рівні результату не дали.

21 листопада Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», суміжний із українським пунктом «Ужгород».

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика - Шегині» поблизу Перемишля.

Як повідомлялося, у Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.

Раніше, 11 листопада, 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин", де очікував на перетин кордону.

Україна звернулася з офіційною нотою до МЗС Польщі з вимогою про термінове розблокування кордону, оскільки ця блокада створює реальні загрози для життя і здоров'я людей.