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АНАЛІТИКА

ЄС погодив зміни до набуття статусу довготривалого резидента

 

Постійні представники Європейського Союзу на засіданні в четвер погодили зміну правил надання статусу довгострокового резидента, яка має спростити процедуру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Для того, щоб отримати статус довгострокового резидента ЄС, громадяни третіх країн повинні легально й безперервно проживати в державі-члені ЄС щонайменше п'ять років.

Посли держав Євросоюзу ж підтримали пропозицію, за якої в цей п'ятирічний термін держава-член може зараховувати до двох років проживання в іншій державі ЄС. Але таке проживання також має бути легальним - наприклад, якщо заявник є власником Блакитної карти ЄС.

Також для отримання статусу довгострокового резидента ЄС заявник має виконати інші умови: підтвердити наявність стабільного й регулярного доходу, медичне страхування, а також додаткові умови, які висувають держави-члени в індивідуальному порядку.

Статус довгострокового резидента Європейського Союзу надає його власникам можливість переїжджати і проживати в інших країнах ЄС, наприклад для роботи або навчання.

Крім того, довгострокові резиденти ЄС користуються такими ж правами, як і громадяни, наприклад, щодо доступу до працевлаштування та самозайнятості, освіти та професійної підготовки, а також податкових пільг.

Згідно з даними Євростату, у 2020 році загальна кількість громадян третіх країн, які легально проживають в Євросоюзу, становила 23 мільйони, або 5,1% від населення ЄС. Понад 10 мільйонів із них мали довгостроковий або постійний дозвіл на проживання.

Минулого тижня Рада Європейського Союзу схвалила процедуру, яка дозволить подорожувальникам з-за меж Шенгенської зони подаватись на візу онлайн.
Ключові теги: ЄС
 

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