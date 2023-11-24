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АНАЛІТИКА

ООН профінансує шкільне харчування для понад 60 тис. дітей по всій Україні

 

Всесвітня продовольча програма ООН (World Food Programme) розширила підтримку українських шкіл і профінансує щоденні обіди понад 60 тисяч дітей у 420 школах у всій країні, повідомила перша леді Олена Зеленська.

"Кожна дитина має щодня отримувати здоровий і поживний обід у школі - хочу нагадати цю мету нашої реформи шкільного харчування", - написала вона у фейсбуці.

Зеленська нагадала, що минулого року таку підтримку отримали 58 шкіл Київської області. Тоді програма компенсувала 50% вартості обіду, що дало змогу на 2 тисячі збільшити кількість учнів, які отримували гаряче харчування, і загалом поліпшити якість цих обідів.

За її інформацією, у 2023 році, завдяки фінансуванню уряду Франції та приватних донорів, програму розширили ще на 10 регіонів. Протягом 2023/24 навчального року вона фінансуватиме 30% щоденних гарячих обідів для учнів 1-4 класів у школах Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей України.

Фахівці програми ООН врахували низку критеріїв, зокрема кількість внутрішньо переміщених учнів.

"Понад 223 тисячі дітей в Україні наразі мають такий статус, належать до пільгових категорій і отримуватимуть гарячі обіди безкоштовно. Тому підтримка від програми ООН стане потужною допомогою державі, яка прагне виконати це зобов'язання стовідсотково", - пояснила перша леді.

Зеленська подякувала міжнародним партнерам за допомогу українським дітям.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив Стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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