Європарламент закликав до санкцій за окупацію частини Грузії

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Раду Європейського Союзу запровадити цільові санкції щодо осіб, відповідальних, на його думку, за порушення суверенітету, територіальної цілісності та прав людини в Грузії. За резолюцію в четвер, 23 листопада, у Страсбурзі проголосували 495 депутатів, проти - сім, ще 50 - утрималися.

Європарламентарі просять Раду ЄС скласти санкційний список з урахуванням "списку Отхозорія-Татунашвілі", який уряд Грузії затвердив 2018 року. До нього входять особи, обвинувачені та засуджені за порушення прав людини в окупованих Росією грузинських регіонах.

Під час дебатів про вбивство в Південній Осетії громадянина Грузії Тамаза Гінтурі, що відбулися пізно ввечері 22 листопада, депутатка від Чехії Маркета Грегорова була однією з тих, хто закликав до запровадження штрафних заходів.

"Коли російські війська почали стріляти в наших українських сусідів, ми швидко відреагували і застосували санкції. По сусідству з нами є ще одна окупована країна, громадян якої вбиває і викрадає Росія. Грузія далі від нас? Так. Чи має це значення? Ні. Я насамперед закликаю Раду ЄС включити до наступного пакету санкцій тих, хто несе відповідальність за смерть Тамаза Гінтурі та за страждання грузинів", - заявила вона.

ЄП засуджує убивство Тамаза Гінтурі

Європарламент рішуче засудив убивство Тамаза Гінтурі та незаконне викрадення Левана Дотіашвілі і висловив співчуття сім'ям усіх вбитих громадян Грузії. ЄП також закликав до ретельного розслідування цього та інших убивств, а також до притягнення винних до відповідальності. Це ще один приклад "незаконних арештів і викрадень людей Росією в окупованих регіонах Грузії", що є кричущим нехтуванням міжнародним правом і людським життям, йдеться в резолюції.

Тамаз Гінтурі - "жертва путінської Росії, як і десятки тисяч українців у наші дні", вказав чеський парламентар Їржі Поспішил. "Давайте подивимося, що Росія робить у країнах колишнього СРСР, як вона намагається дестабілізувати ці країни, підтримувати там різні недемократичні режими або нападати на них безпосередньо, - додав він. - Ми повинні постійно нагадувати собі про це. Тому що якщо ми забудемо, що робить Путін, то Путін може перемогти Україну і почне загрожувати Європейському Союзу".

Парламентарі вимагають звільнення всіх громадян Грузії, "незаконно утримуваних окупаційним режимом". "Російські окупанти залишаються непокараними за жорстокі вбивства внутрішньо переміщених громадян Грузії, включно з Арчілом Татунашвілі, Гігою Отхозорією і Давитом Башарулі, а також за смерть Іраклія Кварацхелії, тоді як інші, як-от Іраклій Буба, залишаються в ув'язненні", - ідеться в тексті.

"Прикордонний" і "паспортний" контроль в окупованих регіонах протизаконні

На думку депутатів, етнічна дискримінація, встановлення загороджень із колючого дроту, зведення бар'єрів, проведення незаконних військових навчань і закриття "пропускних пунктів" завдає страждань населенню та підвищує ризик загострення конфлікту.

Євродепутати нагадали, що 6 листопада 2023 року, напередодні оприлюднення рекомендації Єврокомісіїнадати Грузії статус кандидата на вступ в ЄС, російські окупаційні сили вбили громадянина Грузії Тамаза Гінтурі та викрали, а потім під тиском міжнародної спільноти звільнили Левана Дотіашвілі в селі Кірбалі поблизу лінії адміністративного кордону.

Європарламент знову висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії та рішуче засудив незаконну окупацію Росією Абхазії та Південної Осетії і триваючу незаконну діяльність з "прикордонного" і "паспортного" контролю в цих регіонах. Він закликав Росію повністю виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Євросоюзу, і вивести всі окупаційні сили.