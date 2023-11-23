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ЄСПЛ присудив компенсацію Леху Валенсі через брехню про його роботу на радянську владу
17:22 23.11.2023 |
Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу колишнього лідера Польщі Леха Валенси, вказавши на недоліки польської судової влади та присудивши позивачу 30 тисяч євро компенсації.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення суду.
Скарга Валенси до ЄСПЛ стосувалась суперечки з ексколегою Кшиштофом Вишковським, проти якого він у 2005 році подав позов через твердження Вишковського про нібито співпрацю колишнього лідера "Солідарності" із силовиками комуністичного режиму.
Валенса хотів через суд домогтись від Вишковського вибачень і пожертвування на благодійність. Судовий процес закінчився у 2011 році повністю на користь Валенси, але у 2021-му вирок скасувала Палата надзвичайного контролю та публічних справ Верховного суду.
Це стало можливим завдяки екстраординарній скарзі генерального прокурора Польщі Збігнева Зьобро після реформи правосуддя 2017 року. У січні 2020-го Зьобро подав скаргу на остаточне рішення у справі Валенси, щоб "забезпечити дотримання принципу демократичної правової держави та виправдати його принципами соціальної справедливості".
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