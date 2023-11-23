Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Газпром» вдруге поспіль уріже капітальні видатки через втрату ринку ЄС і падіння прибутку

 

Головна компанія російської корпорації "Газпром" затвердила інвестиційну програму на 2024 рік в обсязі 1,57 трильйона рублів, що значно менше, ніж у поточному році.

Початково розмір інвестиційної програми головної компанії ПАТ "Газпром" на 2023 рік планувався у розмірі 2,3 трлн рублів, однак за підсумками роботи компанії у першому півріччі його зменшили до 1,97 трильйона рублів, повідомляє російський Інтерфакс.

На 2022 рік інвестпрограма в первісному варіанті була запланована в обсязі 1,76 трлн рублів, після перегляду вона була збільшена до 1,98 трлн рублів. Відтак, у 2023 році вона стане найменшою принаймні з 2021 року.

Інвестиційна програма ПАТ "Газпром" на 2024 рік передбачає кошти на фінансування центрів газовидобутку на півострові Ямал і Сході Росії, магістрального газопроводу "Сила Сибіру", газопереробного комплексу "Газпрому", газифікації російських регіонів, а також проєкти, що забезпечують піковий баланс газу.

Як повідомлялося, у жовтні рада директорів "Газпрому" урізала інвестиційну програму на 2023 рік на понад 334 мільярди рублів - до 1,96 трлн рублів, пояснивши це "зміною макроекономічних показників та ринкової кон'юнктури".

Зокрема, чистий прибуток "Газпрому" за підсумками першого півріччя 2023 року впав до 296 млрд рублів - це мінімальний результат за останніх три роки і у 8 разів менше, ніж у першій половині 2022 року (тоді прибуток склав 2,5 трлн рублів). Падіння прибутку відбулося через різке зниження обсягів постачання газу до Європи, вказував Bloomberg.

Нагадаємо, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком - до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% - до 412,6 млрд куб. м. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" - на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0143
  0,0532
 0,15
EUR
 1
 39,2700
  0,0652
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес