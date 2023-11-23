«Газпром» вдруге поспіль уріже капітальні видатки через втрату ринку ЄС і падіння прибутку

Головна компанія російської корпорації "Газпром" затвердила інвестиційну програму на 2024 рік в обсязі 1,57 трильйона рублів, що значно менше, ніж у поточному році.

Початково розмір інвестиційної програми головної компанії ПАТ "Газпром" на 2023 рік планувався у розмірі 2,3 трлн рублів, однак за підсумками роботи компанії у першому півріччі його зменшили до 1,97 трильйона рублів, повідомляє російський Інтерфакс.

На 2022 рік інвестпрограма в первісному варіанті була запланована в обсязі 1,76 трлн рублів, після перегляду вона була збільшена до 1,98 трлн рублів. Відтак, у 2023 році вона стане найменшою принаймні з 2021 року.

Інвестиційна програма ПАТ "Газпром" на 2024 рік передбачає кошти на фінансування центрів газовидобутку на півострові Ямал і Сході Росії, магістрального газопроводу "Сила Сибіру", газопереробного комплексу "Газпрому", газифікації російських регіонів, а також проєкти, що забезпечують піковий баланс газу.

Як повідомлялося, у жовтні рада директорів "Газпрому" урізала інвестиційну програму на 2023 рік на понад 334 мільярди рублів - до 1,96 трлн рублів, пояснивши це "зміною макроекономічних показників та ринкової кон'юнктури".

Зокрема, чистий прибуток "Газпрому" за підсумками першого півріччя 2023 року впав до 296 млрд рублів - це мінімальний результат за останніх три роки і у 8 разів менше, ніж у першій половині 2022 року (тоді прибуток склав 2,5 трлн рублів). Падіння прибутку відбулося через різке зниження обсягів постачання газу до Європи, вказував Bloomberg.

Нагадаємо, через втрату ринку ЄС видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком - до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

При цьому "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% - до 412,6 млрд куб. м. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" - на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Росія намагалася використати залежність ЄС від російського газу у своїх інтересах. Спочатку "Газпром" сам зупинив постачання газопроводом "Північний потік", вимагаючи скасування санкцій на постачання та обслуговування турбін. А у вересні 2022 року "Північний потік" і побудований, але так і не запущений, "Північний потік-2" було пошкоджено внаслідок диверсії.