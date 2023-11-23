Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. - до 40%, вище за прогноз

Центральний банк Туреччини підняв ключову відсоткову ставку на засіданні в четвер значніше консенсус-прогнозу.

Ставку за семиденними операціями РЕПО було збільшено на 5 відсоткових пунктів - до 40% річних з 35%, йдеться в повідомленні ЦБ.

Аналітики в середньому очікували підйому на 2,5 п.п. - до 37,5% річних, за даними Trading Economics і CNBC.

Нинішній рівень ставки є максимальним із середини 2003 року. З червня поточного року її було збільшено шість разів поспіль у сукупності на 31,5 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.

Тим часом ЦБ дав зрозуміти, що цикл підйому ставок завершиться в найближчій перспективі.

"Поточний рівень жорсткості грошово-кредитної політики дуже близький до рівня, необхідного для встановлення курсу на дефляцію, - йдеться в заяві банку. - Відповідно, темпи посилення ДКП сповільняться, і цикл завершиться протягом короткого періоду часу".

Незважаючи на деякі ознаки поліпшення інфляційних очікувань, банк визнає збереження інфляційного тиску через такі фактори, як внутрішній попит, стійке зростання цін у сфері послуг і геополітичні ризики. У жовтні інфляція в країні становила 61,36% у річному обчисленні, і є побоювання, що темпи зростання цін прискоряться наступного року.

"Жорстка ДКП збережеться так довго, як треба буде для досягнення впевненості в ціновій стабільності", - йдеться в заяві ЦБ.

Турецька нацвалюта продовжила зростання після рішення ЦБ. Курс становить 28,7677 ліри/$1 порівняно з 28,8397 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.