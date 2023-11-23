Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 5 п.п. - до 40%, вище за прогноз

 

Центральний банк Туреччини підняв ключову відсоткову ставку на засіданні в четвер значніше консенсус-прогнозу.

Ставку за семиденними операціями РЕПО було збільшено на 5 відсоткових пунктів - до 40% річних з 35%, йдеться в повідомленні ЦБ.

Аналітики в середньому очікували підйому на 2,5 п.п. - до 37,5% річних, за даними Trading Economics і CNBC.

Нинішній рівень ставки є максимальним із середини 2003 року. З червня поточного року її було збільшено шість разів поспіль у сукупності на 31,5 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.

Тим часом ЦБ дав зрозуміти, що цикл підйому ставок завершиться в найближчій перспективі.

"Поточний рівень жорсткості грошово-кредитної політики дуже близький до рівня, необхідного для встановлення курсу на дефляцію, - йдеться в заяві банку. - Відповідно, темпи посилення ДКП сповільняться, і цикл завершиться протягом короткого періоду часу".

Незважаючи на деякі ознаки поліпшення інфляційних очікувань, банк визнає збереження інфляційного тиску через такі фактори, як внутрішній попит, стійке зростання цін у сфері послуг і геополітичні ризики. У жовтні інфляція в країні становила 61,36% у річному обчисленні, і є побоювання, що темпи зростання цін прискоряться наступного року.

"Жорстка ДКП збережеться так довго, як треба буде для досягнення впевненості в ціновій стабільності", - йдеться в заяві ЦБ.

Турецька нацвалюта продовжила зростання після рішення ЦБ. Курс становить 28,7677 ліри/$1 порівняно з 28,8397 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0143
  0,0532
 0,15
EUR
 1
 39,2700
  0,0652
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес