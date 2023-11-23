Єврокомісія підтвердила виділення Угорщині майже 1 млрд євро

Європейська комісія схвалила виділення 900 мільйонів євро авансових платежів з досі замороженого фонду відновлення Угорщини на тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Це перше офіційне зелене світло для угорського уряду на отримання заблокованих коштів ЄС фактично з грудня минулого року, яке відкриває шлях для отримання авансу в розмірі 900 мільйонів євро.

Тепер Єврорада матиме чотири тижні, щоб схвалити оцінку Єврокомісії та дозволити Угорщині отримати ці кошти.

Єврокомісія позитивно оцінила оновлений план відновлення та стійкості Угорщини, який включає розділ про REPowerEU. Тепер план оцінюється в 10,4 млрд євро (6,5 млрд євро у вигляді грантів і 3,9 млрд євро у вигляді кредитів).

Це рішення не означає, що угорський уряд одразу отримає гроші, адже жодна виплата коштів не може бути здійснена доти, доки Угорщина не виконає умови на належному рівні, які охоплюють судову реформу, боротьбу з корупцією та посилення систем аудиту і контролю.

Рішення Єврокомісії схвалити виділення частини коштів було ухвалене на тлі тривалої суперечки щодо відступу Угорщини від демократичних стандартів. Минулого року ЄС призупинив фінансування для Будапешта на суму понад 30 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права і корупцією. Орбану необхідні ці кошти після тривалої рецесії і бюджетної кризи.

Раніше ЗМІ повідомили, що близько 13 мільярдів євро з коштів, заблокованих через занепокоєння щодо незалежності суддів, ще можуть бути розблоковані до кінця року. Єврокомісія та угорський уряд обговорюють деталі та імплементацію судової реформи, схваленої на початку цього року.

Протягом останніх тижнів угорські посадовці вказували, що їхня підтримка нової допомоги ЄС для України може бути обумовлена тим, що Єврокомісія виділить кошти на відновлення.

Раніше цього тижня Орбан надіслав лист президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з вимогою "термінового" обговорення і закликав інших лідерів ЄС переглянути програми допомоги Україні та режим санкцій проти Росії.

Нещодавно на з'їзді своєї партії "Фідес" Орбан повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.