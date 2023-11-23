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У Росії знову почала зростати заборгованість з виплати зарплат
13:29 23.11.2023 |
Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати в Росії станом на 1 листопада 2023 року склала 459,9 млн рублів, за місяць вона зросла на 84 млн рублів або на 22,3%.
За офіційними даними Росстату, борги з виплати зарплат у Росії зменшувалися щомісяця, починаючи з кінця січня, коли вони сягали 800 млн рублів, передає російський Інтерфакс.
Із загальної суми невиплаченої заробітної плати станом на 1 листопада на борги, що утворилися у 2023 році, припадає 216,8 млн рублів (47,1%).
Основний обсяг заборгованості припадає на організації, у яких відсутні кошти. На 1 листопада така заборгованість склала 456,5 млн рублів, за місяць цей показник зріс на 82,9 млн рублів, або на 22,2%.
Як повідомлялося, інфляція у Росії за підсумками жовтня 2023 року прискорилась до 6,69% у річному обчисленні (порівняно із жовтнем минулого року), з 6% за підсумками вересня. Це вище, ніж в Україні.
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