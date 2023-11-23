Гендиректор МАГАТЕ повідомив про потужне скидання води з ядерного реактора в КНДР

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про сильний відтік води на легководному реакторі (LWR), розташованому на одному з ключових ядерних комплексів Північної Кореї в Йонбьоні.

"Підвищений рівень активності спостерігався на LWR і поблизу нього, а з середини жовтня 2023 року спостерігалося сильне скидання води із системи охолодження LWR. Ці спостереження підтверджують, що LWR введено в експлуатацію", - ідеться в заяві Гроссі перед Радою керівників МАГАТЕ, опублікованій у ніч на четвер.

Крім того, Гроссі наголосив, що "ядерний полігон у Пунгері, як і раніше, готовий до проведення нового ядерного випробування, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН і є причиною для серйозного занепокоєння".

"Продовження ядерної програми КНДР є явним порушенням резолюцій РБ ООН і викликає глибокий жаль", - додав глава МАГАТЕ.

Гроссі також закликав Північну Корею дотримуватися зобов'язань за резолюціями РБ ООН і співпрацювати з МАГАТЕ для ефективної реалізації Угоди про гарантії за ДНЯЗ.

"Агентство і далі готове відігравати важливу роль у перевірці розвитку ядерної програми КНДР", - сказав Гроссі.