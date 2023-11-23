Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про потужне скидання води з ядерного реактора в КНДР

 

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про сильний відтік води на легководному реакторі (LWR), розташованому на одному з ключових ядерних комплексів Північної Кореї в Йонбьоні.

"Підвищений рівень активності спостерігався на LWR і поблизу нього, а з середини жовтня 2023 року спостерігалося сильне скидання води із системи охолодження LWR. Ці спостереження підтверджують, що LWR введено в експлуатацію", - ідеться в заяві Гроссі перед Радою керівників МАГАТЕ, опублікованій у ніч на четвер.

Крім того, Гроссі наголосив, що "ядерний полігон у Пунгері, як і раніше, готовий до проведення нового ядерного випробування, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН і є причиною для серйозного занепокоєння".

"Продовження ядерної програми КНДР є явним порушенням резолюцій РБ ООН і викликає глибокий жаль", - додав глава МАГАТЕ.

Гроссі також закликав Північну Корею дотримуватися зобов'язань за резолюціями РБ ООН і співпрацювати з МАГАТЕ для ефективної реалізації Угоди про гарантії за ДНЯЗ.

"Агентство і далі готове відігравати важливу роль у перевірці розвитку ядерної програми КНДР", - сказав Гроссі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: КНДР
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1347  0,10 0,28 37,7804  0,02 0,07
EUR 40,2312  0,14 0,34 41,0784  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0050  0,14 0,38 36,0300  0,13 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес