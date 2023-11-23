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Норвегія готова закрити єдиний КПП на кордоні з Росією
10:57 23.11.2023 |
Після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з РФ Норвегія заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією.
Про це на конференції у середу сказав прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на tv2.
Главу норвезького уряду запитали, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із Росією. "Якщо буде потрібно", - відповів на це Стьоре.
Він додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.
Влада Фінляндії звинуватила Росію в навмисному спрямуванні у країну шукачів притулку без документів і у відповідь вирішила закрити 7 з 8 пунктів пропуску на кордоні.
З 25 листопада працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту.
Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.
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