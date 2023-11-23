«Політичний землетрус» на виборах у Нідерландах. Чи втратить Україна одного з головних донорів зброї

Георгій Ерман / BBC Україна

22 листопада в Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, які завершилися тріумфом ультраправої опозиції після 13 років правління уряду на чолі з Марком Рютте. Цю подію деякі оглядачі вже називають "політичним землетрусом", який матиме вплив на всю Європу.

У той час, як Рютте усіляко допомагав Україні, переможець виборів займає різку антиукраїнську позицію й проти надання допомоги Києву.

Згідно з попередніми даними, ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса отримала майже 24% голосів виборців. Вона матиме 37 зі 150 голосів в нижній палаті парламенту. Це найкращий результат в історії політичної сили, яка побудувала імідж на боротьбі з міграцією, впливом ісламських організацій та наголосі на соціальних проблемах.

Уряди в Нідерландах формуються коаліційно за участі кількох партій, тож перше місце на виборах ще не означає автоматично урядування, але підвищує шанси на нього.

"Партію свободи" більше не зможуть ігнорувати. Ми будемо урядувати", - заявив Вілдерс після оголошення перших екзитполів.

Для України це дуже неприємна новина.

"Партія свободи" критикує уряд чинного прем'єра Марка Рютте за надання зброї Україні.

"У той час, як наші Збройні сили вже не у змозі контролювати нашу власну територію, ми відправляємо нашу дефіцитну техніку в Україну. Тому наша національна оборона серйозно послаблена, тому що уряд розглядає іноземні країни більш важливими, ніж нашу власну країну", - записано в її передвиборчій програмі.

Окрім того, Герт Вілдерс виступає проти членства України в НАТО та ЄС. До повномасштабного вторгнення він виступав проти асоціації України з ЄС і санкцій проти Росії, а 24 лютого 2022 року хоч і засудив російське вторгнення, але відзначив, що "Захід зробив величезну помилку", коли не оголосив про неможливість вступу України до НАТО.

Вілдерс доклався у 2016 році до того, щоб через референдум Нідерланди на певний час заблокували Угоду про Асоціацію з Україною.

Чого вартий факт, що Вілдерс є політичним соратником керівника Угорщини Віктора Орбана.

Якщо партія Вілдерса увійде або очолить урядову коаліцію, це погіршить умови для надання допомоги Україні.

З початку повномасштабної війни Нідерланди перетворилися в одного з найбільших безпекових партнерів України. Загалом країна, за даними Кільського інституту міжнародної економіки, надала Україні майже 2,5 млрд євро воєнної допомоги і 1 млрд фінансової. І ще 2 млрд доларів воєнної допомоги чинний уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте пообіцяв Україні на наступний рік.

Які шанси у Вілдерса отримати контроль над урядом і чому для України так важливо зберегти підтримку Нідерландів?

Вілдерс (праворуч) є політичним соратником угорського лідера Орбана (ліворуч), який усіляко блокує допомогу ЄС для України. Орбан вже привітав Вілдерса з перемогою

Спадок "тефлонового Марка": як Нідерланди стали одним з провідних партнерів України

Довгий час Нідерланди були одним з найважливіших торгових партнерів та інвесторів Росії в Європі. Нідерландська компанія Gazunie була одним з інвесторів першої гілки "Північного потоку", компанія Shell інвестувала у "Північний потік-2".

Від початку анексії Криму та війни на Донбасі Нідерланди засуджували дії Росії, але прагнули зберегти відносини і торгівлю з нею.

Ситуація почала змінюватися після збиття пассажирського лайнера рейсу MH17 в липні 2014 року, внаслідок чого загинули 193 громадяни Нідерландів.

"Розслідування тривало кілька років і за цей час те, як Росія показала себе під час розслідування, значно погіршила ставлення Нідерландів до цієї країни", - відзначає дослідниця нідерландського інституту міжнародних відносин Clingendael Institute Юлія Солдатюк-Вестервельд.

Додатковим фактором напруги у відносинах Росії та Нідерландів було питання "скіфського золота" - Москва звинуватила Нідерланди в "рейдерському захопленні" цінностей. У червні 2023 року Верховний суд Нідерландів зобов'язав передати артефакти Україні.

Після винесення вироку у справі про збиття MH17 у листопаді 2022 року низка партій у Нідерландах вимагає притягнення до відповідальності Росії як держави. У січні 2023 року Нідерланди об'єднали свій позов з позовом України в Європейський суд з прав людини щодо знищення літака рейсу MH17.

За словами Юлії Солдатюк-Вестервельд, під час повномасштабної війни роль Росії у збитті літака суттєво вплинула на рівень підтримки України з боку Нідерландів.

Велику роль зіграли авторитет Рютте, який засудив вторгнення, традиційне відстоювання Нідерландами принципів міжнародного права та координації зовнішньої політики зі США.

Рютте займає посаду прем'єр-міністра Нідерландів найдовше в історії країни - понад 13 років. За унікальну здібність виходити сухим з води після політичних конфліктів та скандалів його прозвали "тефлоновим Марком". Зараз його розглядають як потенційного наступного генсека НАТО.

"Рютте був прем'єр-міністром чотири терміни поспіль ( з 2010 року). І за цей час його авторитет в країні і в Європейському союзі зріс. Його активна роль в ЄС сприяла тому, що склалося певне розуміння масштабу загрози Росії", - каже експертка.

Згідно з опитуванням Ipsos, навесні 2022 року 72% опитаних в Нідерландах виступали за жорсткі санкції проти Росії, 65% підтримували поставки зброї Україні і лише 20% казали, що проблеми України - не наша справа.

"Кардинально рівень підтримки не змінюється. Але тут сильний пацифістський напрямок у лівих, і були дискусії чи правильно надавати саме військову допомогу", - каже Солдатюк-Вестервелд.

До 2014 року в Нідерландів були хороші відносини з Росією, у 2011 році Марк Рютте взяв участь у запуску "Північного потоку"

Вторгнення до України Нідерланди сприймають як загрозу європейській безпеці та системі міжнародного права, що суперечить інтересам країни.

Світ, в якому великі держави нав'язують свою волю малим країнам і ділять його на зони впливу, є небезпечним для Нідерландів. Натомість заснований на міжнародному праві світопорядок створює добре середовище для нідерландської економіки та торгівлі.

Тож уряд Рютте був одним з рішучих критиків дій Росії під час вторгнення. У 2023 році МЗС Нідерландів звинуватило Росію в засиланні до країни шпигунів під виглядом дипломатів, зобов'язало скоротити кількість російських дипломатів в країні і закрило російське торгове представництво в Амстердамі.

Яку зброю Нідерланди надали Україні

Зеленський та Рютте на тлі винищувача F-16, який Нідерланди обіцяють передати Україні

Нещодавно український фонд "Повернись живим" опублікував огляд "Арсенал Гааги", в якому йдеться про важливу роль Нідерландів у забезпеченні України озброєннями і тренуванні українських військових.

"Гаага передала озброєння на суму близько 993 мільйони євро, профінансувала виробництво нових систем і боєприпасів на суму близько 400 мільйонів євро та вклала додаткові 200 мільйонів євро у фонди військової підтримки України", - пише аналітик фонду "Повернись живим" Гліб Волоський.

Нідерланди ще за місяць до російського вторгнення висловили готовність надавати воєнну допомогу Україні. 18 лютого 2022 року надіслали 3000 касок, 2000 бронежилетів та 100 снайперських гвинтівок, а 26 лютого, після початку вторгнення - гранатомети та 200 зенітних ракет Stinger.

Далі були 8 самохідних артилерійських установок PzH 2000, 196 бронемашин YPR-965, бронемашини Fenek та Viking.

Частина воєнної допомоги Нідерландів є непублічною, відзначають у доповіді "Повернись живим".

Нідерланди стали одними з лідерів авіаційної коаліції і в серпні 2023 року оголосили про надання Україні 42 винищувачів F-16, за які українська дипломатія боролася кілька місяців.

Окрім того, Нідерланди закупають необхідні озброєння для України - наприклад, 100 мобільних зенітно-ракетних систем MR-2 Viktor, які борються з іранськими "Шахедами", 155-мм артилерійські боєприпаси, танки.

Спільно з Данією Нідерланди очолюють тренувальну місію для українських пілотів F-16.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Нідерланди перебувають на 8 місці за обсягом наданої Україні воєнної допомоги у період між 24 січня 2022 року та 31 липня 2023 року - після США, Німеччини, Великої Британії, ЄС, Норвегії, Данії та Польщі.

Загалом дали зброї на 2,48 млрд євро. У листопаді 2023 року міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що на 2024 року країна запланувала надати Україні 2 млрд доларів воєнної допомоги.

Нідерланди також перебувають на 8 місці серед донорів фінансової допомоги Україні, з обсягом приблизно 1 млрд євро.

Чи може Вілдерс сформувати уряд і якою буде політика щодо України

Хоча партія Герта Вілдерса тепер контролює чверть місць нижньої палати парламенту Нідерландів, її участь в уряді не є гарантованою

Оскільки у Нідерландах немає прохідного бар'єра, до парламенту потрапляють зазвичай 10-15 партій. Формування коаліції може займати кілька місяців.

"Партія свободи" матиме найбільшу фракцію в нижній палаті парламенту - Генеральних штатах (37 місць з 150), їй буде складно сформувати уряд або принаймні стати коаліційним партнером для менших партій. Багато хто з них вже заявив, що не буде співпрацювати з ультраправими.

Друге місце на виборах зайняла лівоцентристська коаліція зелених та "Партії праці" (25 місць) на чолі з Франсом Тіммермансом.

Третє та четверте місця зайняли правляча нині "Народна партія за свободу і демократію" (VVD) на чолі з наступницею Марка Рютте Ділан Єсільгус-Зельгеріус ( 24 місця) та консервативний "Новий соціальний контракт" (20 місць) на чолі з Пітером Омціхтом.

Ділан Єсільгус-Зільгеріус очолила партію VVD після відставки Рютте

Створений Пітером Омціхтом "Новий соціальний контракт" позиціонує себе як силу, спрямовану проти політичного істеблішменту і на соціальний захист родин.

Єсільгус-Зельгеріус, донька турецько-курдських мігрантів, та Омціхт привітали Вілдерса з успіхом на виборах.

Ділан Єсільгус-Зельгеріус, яка працює в уряді Рютте міністром юстиції, також під час виборів закликала до жорсткішої міграційної політики. Вона не відкидає можливостей співпраці з Вілдерсом, але водночас відзначає розбіжності з ним щодо референдуму про вихід з ЄС, ставлення до Росії та ісламу.

"Єсільгус під час виборів заявила, що не буде виключати жодну з партій з можливостей формування коаліції, хоча її попередник - Марк Рютте - чітко заявляв, що з "Партією свободи" вони навіть не будуть сідати за стіл перемовин. І той факт, що вона відкрито поставилася до можливостей формування коаліції з цією партією сприяла тому, що риторика Вілдерса стала поміркованою", - відзначає Юлія Солдатюк-Вестервельд.

Вілдерс ще під час кампанії демонстрував готовність йти на поступки потенційним партнерам і поставити на паузу деякі давні пропозиції, які викликали суперечки. Такими були ідеї щодо заборони Корану, будівництва мечетей та відкриття ісламських шкіл.

Проте ані велика кількість місць у парламенті, ані готовність до компромісів ще не означає, що "Партія свободи" Вілдерса увійде до коаліції.

Від рішень Пітера Омціхта може залежати, якою буде наступна коаліція

Пітер Омціхт раніше дав зрозуміти, що він не піде до уряду з лідером популістів Гертом Вілдерсом.

Формуванні коаліції з "Партією свободи" ускладнює і її зовнішньополітична програма, бажання організувати референдум за вихід з ЄС та припинити воєнну допомогу Україні.

Народна партія за свободу і демократію, яку очолював Рютте, готова продовжити його лінію на підтримку України.

"Вони вже включили в бюджет на наступний рік 2 млрд євро на воєнну допомогу Україні. Це досить багато для Нідерландів, якщо порівнювати з іншими країнами", - відзначає експертка Clingendael Institute Юлія Солдатюк-Вестервельд.

Готові продовжити військову підтримку України коаліція Партії праці та Зелених, в загальних рисах це підтримує і Новий соціальний контракт Пітера Омціхта.

Натомість "Партія свободи" Вілдерса закликає кошти, які планують передати Україні, спрямувати на підвищення власної військової спроможності Нідерландів.

"Один варіант коаліції - це VVD (партія Рютте. - Ред.), зелені і Партія праці і Новий соціальний контракт. Це коаліція двох консервативних партій і лівих, їм буде складно домовитися, але це можливий варіант. Тоді для України не буде змін", - вважає Юлія Солдатюк-Вестервельд.

Іншим можливим варіантом вона вважає формування коаліції "Партії свободи", "Нового соціального контракту", популістського Фермерсько-громадянського руху та VVD. У такому випадку важко сказати, як зміниться політика уряду щодо України, на які поступки партнери будуть йти один одному.

Проте поки триватимуть коаліційні перемовини, при владі лишатиметься уряд Рютте і на найближчі місяці політика щодо України не зміниться.

Надалі від України вимагатимуть продовження реформ. Перспективи приєднання України до ЄС залежатимуть від реформування в самому об'єднанні, а у питанні вступу України до НАТО Нідерланди дивитимуться на позицію США.

Наступному уряду доведеться розв'язувати проблеми, які викликають тривогу в багатьох нідерландців: нестачу доступного житла і медицини, зростання вартості життя і міграції. Більшість мешканців Нідерландів хотіла б зменшення кількості прохачів притулку.

У 2022 році кількість нових прохачів притулку, включно з українцями, які отримали тимчасовий захист, склала 223 тисяч.

Станом на 31 липня 2023 року, в країні тимчасовий захист отримали 129 тисяч українців, значна їх кількість змогла працевлаштуватися. Не виключено, що наслідком війни буде поява великої української громади в Нідерландах.