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Воррен Баффет пожертвував на благодійність $866 млн
09:50 23.11.2023 |
Американський мільярдер та інвестор Воррен Баффет передав акції своєї інвестиційної компанії Berkshire Hathaway на суму $866 млн чотирьом благодійним організаціям, якими керують члени його сім'ї, йдеться в повідомленні компанії.
Баффет конвертував 1,6 тис. акцій класу A у 2,4 млн акцій класу B, після чого передав 1,5 млн паперів до фонду Susan Thompson Buffett Foundation, названого на честь його дружини, і по 300 тис. акцій фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation і NoVo Foundation.
Бізнесмен з 2006 року щорічно жертвує великі суми на благодійність у вигляді акцій Berkshire. Раніше він пообіцяв роздати 99% статків.
Баффет, якому виповнилося 93 роки, призначив синів Говарда і Пітера, а також доньку Сьюзен своїми духівниками, а також піклувальниками благодійного фонду, якому відійдуть усі гроші після його смерті.
Акції Berkshire класу А у вівторок завершили торги на позначці $543,15 тис. за папір, ціна паперів класу B становила $361,4 за акцію.
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