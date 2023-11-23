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Міністри G 7 і ЄС засудили запуск КНДР супутника-шпигуна і балістичної ракети, а також закликали Радбез ООН до реакції
09:39 23.11.2023 |
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США і ЄС - засудили запуск супутника і закликали до "швидкої, єдиної і рішучої" міжнародної реакції, зокрема, з боку Ради Безпеки ООН, повідомляє Reuters.
У заяві G7 знову прозвучало засудження передбачуваних постачань північнокорейської зброї в Росію і висловлено глибоку заклопотаність можливістю передачі Північній Кореї технологій, пов'язаних з ядерною зброєю або балістичними ракетами.
Як повідомляє Reuters, супутник Malligyong-1 був запущений ракетою-носієм Chollima-1 з космодрому Sohae о 22:42 у вівторок і вийшов на орбіту о 22:54. Північна Корея повідомила Японію про запуск супутника після двох невдалих спроб вивести на орбіту так звані супутники-шпигуни цього року.
Слідом за запуском супутника Північна Корея запустила в середу балістичну ракету невстановленого типу в бік моря на схід від Корейського півострова, але, судячи з усього, вона не спрацювала, інформував Reuters.
"Запуск у вівторок став першим після зустрічі лідера КНДР Кіма з Володимиром Путіним на російському космічному об'єкті у вересні, де російський президент пообіцяв допомогти Північній Кореї у створенні супутників", - наголошується в повідомленні.
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