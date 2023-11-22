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Європарламент підтримав збільшення бюджету ЄС на 2024 рік
17:05 22.11.2023 |
Депутати Європейського парламенту в середу підтримали, а президентка Роберта Метсола - підписала переглянутий проєкт бюджету Європейського Союзу на 2024 рік.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Проєкт бюджету ЄС на наступний рік передбачає загальні видатки на суму 189,4 мільярда євро. Його підтримали 519 депутатів Європарламенту, проти проголосували 79, ще 30 - утримались під час голосування.
У порівнянні з попереднім планом видатки зросли на 666,5 мільйона євро - передусім за рахунок програм економічного відновлення, подолання наслідків війни проти України та підтримки молоді.
Серед іншого, додаткові 250 мільйонів євро підуть на гуманітарну допомогу, 150 мільйонів євро - на програму міжнародного співробітництва "Глобальна Європа", 85 мільйонів євро - на програму наукових досліджень "Горизонт Європа", 60 мільйонів євро - на програму "Еразмус+", по 10 мільйонів євро - на Механізм цивільного захисту ЄС та військову мобільність.
"Завдяки бюджету ЄС на наступний рік депутати Європарламенту забезпечили кращу та ефективнішу підтримку для вирішення глобальних викликів, а також для підтримки молоді та досліджень", - йдеться в пресрелізі Європарламенту.
Рада ЄС, тобто представники держав-членів, уже підтримала перегляд бюджету на початку тижня, тому це рішення набуває чинності.
"Досягнувши консенсусу щодо бюджету на 2024 рік, депутати Європарламенту очікують, що до кінця року в Раді (Євросоюзу. - Ред.) буде ухвалено угоду про середньостроковий перегляд довгострокового бюджету ЄС (MFF, Багаторічна фінансова програма)", - додали євродепутати.
Як відомо, середньостроковий перегляд бюджету Євросоюзу на 2024-2027 рік натрапив на низку труднощів через необхідність додаткових витрат, проти яких виступають деякі держави-члени (побоюючись ще більшого зростання дефіциту).
Каменем спотикання стали й пропозиції виділити 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні та ще 20 мільярдів євро - на Європейський фонд миру, кошти з якого використовуються для допомоги Києву зброєю.
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