ЄЦБ попередив про перші ознаки стресу в банках єврозони

Баланси банків єврозони демонструють «ранні ознаки стресу» через зростання кількості дефолтів за кредитами та несвоєчасних виплат, йдеться у звіті про фінансову стабільність Європейського центрального банку.

Регулятор закликав банки до збільшення резервів для покриття дедалі більших втрат за кредитами і очікує, що їхній прибуток постраждає через падіння обсягів кредитування і підвищення вартості фінансування.

"Тривалий період високих відсоткових ставок, імовірно, призведе до збільшення резервів, що, своєю чергою, гальмуватиме прибутковість у майбутньому", - зазначається в огляді.

ЄЦБ заявив, що банківська система "має хороші можливості" для того, щоб впоратися з погіршенням якості активів завдяки "високому рівню капіталу та ліквідності" і рентабельності, яка нещодавно досягла найвищого рівня більш ніж за десятиліття.

Європейська система залишалася стійкою під час потрясінь у секторі на початку цього року, коли кілька американських і швейцарських банків, зокрема Silicon Valley Bank і Credit Suisse, збанкрутували або їх довелося рятувати, зазначає Financial Times.

Заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив, що хоча "ризики для фінансової стабільності можуть здаватися менш гострими, вони залишаються на підвищеному рівні". Зокрема це зумовлено слабким економічним зростанням, посилення фінансових умов і спадом на ринках нерухомості.

На засіданні наприкінці жовтня ЄЦБ залишив незмінними всі три ключові відсоткові ставки, зокрема базову - на рівні 4,5% річних. До цього він підвищував їх за підсумками 10 засідань поспіль.