Фінансові новини
- |
- 22.11.23
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄЦБ попередив про перші ознаки стресу в банках єврозони
16:53 22.11.2023 |
Баланси банків єврозони демонструють «ранні ознаки стресу» через зростання кількості дефолтів за кредитами та несвоєчасних виплат, йдеться у звіті про фінансову стабільність Європейського центрального банку.
Регулятор закликав банки до збільшення резервів для покриття дедалі більших втрат за кредитами і очікує, що їхній прибуток постраждає через падіння обсягів кредитування і підвищення вартості фінансування.
"Тривалий період високих відсоткових ставок, імовірно, призведе до збільшення резервів, що, своєю чергою, гальмуватиме прибутковість у майбутньому", - зазначається в огляді.
ЄЦБ заявив, що банківська система "має хороші можливості" для того, щоб впоратися з погіршенням якості активів завдяки "високому рівню капіталу та ліквідності" і рентабельності, яка нещодавно досягла найвищого рівня більш ніж за десятиліття.
Європейська система залишалася стійкою під час потрясінь у секторі на початку цього року, коли кілька американських і швейцарських банків, зокрема Silicon Valley Bank і Credit Suisse, збанкрутували або їх довелося рятувати, зазначає Financial Times.
Заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив, що хоча "ризики для фінансової стабільності можуть здаватися менш гострими, вони залишаються на підвищеному рівні". Зокрема це зумовлено слабким економічним зростанням, посилення фінансових умов і спадом на ринках нерухомості.
На засіданні наприкінці жовтня ЄЦБ залишив незмінними всі три ключові відсоткові ставки, зокрема базову - на рівні 4,5% річних. До цього він підвищував їх за підсумками 10 засідань поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Майдан 3»: Скільки заколотників проти Зеленського СБУ затримає до Нового року
ТОП-НОВИНИ
|ЄС переказав Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро
|Bloomberg дізнався, які безпекові зобов’язання ЄС готовий дати Україні
|Україна та ЄС мають попрацювати разом для фундаментальних рішень до 2030 року, - Мішель
|Європейський парламент відкриє свій офіс у Києві, - Euractiv
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європарламент підтримав збільшення бюджету ЄС на 2024 рік
|ЄЦБ попередив про перші ознаки стресу в банках єврозони
|Глава Пентагону закликав союзників передати Україні ППО напередодні зими
|Партнери створили коаліцію з ППО для України
|Міноборони Литви повідомило про передання Україні 3 млн одиниць боєприпасів
|Ще одна балканська країна долучилась до навчання українських військових
|У чергах у Польщі в напрямку України майже 2700 вантажівок - Держприкордонслужба
Бізнес
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark
|Apple, Disney, Sony Pictures та інші компанії припинили всю рекламу в X (Twitter) через Ілона Маска та антисемітський пост
|Велика Британія першою у світі ліцензувала інструмент редагування генів CRISPR — для лікування спадкових анемій
|Xiaomi показала перший електрокар — седан з панорамним скляним дахом та максималкою 265 км/год
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу