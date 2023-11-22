Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Польська опозиція відкинула пропозиції Моравецького щодо формування уряду

 

Польські опозиційні партії відхилили пропозиції прем'єр-міністра Матеуша Моравецького допомогти сформувати коаліційний уряд, руйнуючи його шанси залишитися при владі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Депутати від об'єднаної опозиції заявили, що отримали листи із закликом приєднатися до коаліційних переговорів із керівною партією "Право і справедливість" ("ПіС"), де їм обіцяли реалізувати їхні політичні пропозиції, але заклик Моравецького не отримав жодної реакції.

"Я здивований, тому що багато разів публічно говорив прем'єр-міністру, що цей фарс не потрібен, що він без потреби продовжує агонію цього уряду", - сказав депутат від Польської селянської партії, яка входить до блоку "Третій шлях", Марек Савіцький.

Водночас Кшиштоф Гавковський з іншого опозиційного блоку "Лівиця" опублікував у Twitter (X) світлину із запрошенням від Моравецького та написав: "Хочу повідомити, що ми нікуди не йдемо".

Співголова ультраправої "Конфедерації", що не входить до об'єднаної опозиції, Славомір Менцен заявив, що він також відхилив запрошення Моравецького допомогти у формуванні уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручив Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем'єром, сформувати новий уряд.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2381  0,03 0,08 37,8052  0,01 0,02
EUR 40,3668  0,01 0,03 41,1613  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1425  0,12 0,34 36,1575  0,11 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес