Польська опозиція відкинула пропозиції Моравецького щодо формування уряду

Польські опозиційні партії відхилили пропозиції прем'єр-міністра Матеуша Моравецького допомогти сформувати коаліційний уряд, руйнуючи його шанси залишитися при владі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Депутати від об'єднаної опозиції заявили, що отримали листи із закликом приєднатися до коаліційних переговорів із керівною партією "Право і справедливість" ("ПіС"), де їм обіцяли реалізувати їхні політичні пропозиції, але заклик Моравецького не отримав жодної реакції.

"Я здивований, тому що багато разів публічно говорив прем'єр-міністру, що цей фарс не потрібен, що він без потреби продовжує агонію цього уряду", - сказав депутат від Польської селянської партії, яка входить до блоку "Третій шлях", Марек Савіцький.

Водночас Кшиштоф Гавковський з іншого опозиційного блоку "Лівиця" опублікував у Twitter (X) світлину із запрошенням від Моравецького та написав: "Хочу повідомити, що ми нікуди не йдемо".

Співголова ультраправої "Конфедерації", що не входить до об'єднаної опозиції, Славомір Менцен заявив, що він також відхилив запрошення Моравецького допомогти у формуванні уряду.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда офіційно доручив Моравецькому, який за попереднього скликання Сейму був прем'єром, сформувати новий уряд.

Натомість опозиційні партії, навіть не чекаючи початку роботи Сейму, оголосили про створення коаліції, представивши її програму. До того ж більшість поляків вважають представника опозиції Дональда Туска найкращим кандидатом на формування нового уряду країни.