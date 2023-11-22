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Німеччина домовилась про постачання СПГ з Нігерії
10:59 22.11.2023 |
Німеччина домовилася з Нігерією про додаткові поставки газу в обмін на інвестиції в проєкти у сфері відновлюваних джерел енергії.
Відповідно до меморандуму, укладеного 21 листопада між нігерійською компанією Riverside LNG і німецькою Johannes Schuetze Energy Import, Нігерія буде щорічно експортувати в Німеччину 850 тисяч тонн скрапленого природного газу (СПГ), плануючи збільшити в майбутньому обсяг поставок до 1,2 мільйона тонн.
Очікується, що перші поставки з Нігерії, які становитимуть два відсотки від загального обсягу імпорту CПГ у Німеччину, розпочнуться в 2026 році.
"Це ще один крок до диверсифікації імпорту газу в Німеччину", - заявили в Johannes Schuetze Energy Import.
Німеччина ж зобов'язалась інвестувати ще 500 мільйонів доларів у проєкти, спрямовані на розвиток відновлюваних джерел енергії та технологій у Нігерії.
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