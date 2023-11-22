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Музей у Нідерландах скасував борги за зберігання «скіфського золота»
10:48 22.11.2023 |
Музей Алларда Пірсона - археологічний музей Амстердамського університету - скасував борги за зберігання "скіфського золота", яке невдовзі має повернутись до України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що МКІП та Музей Алларда Пірсона домовились про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. З 2014 року вони експонувалися на виставці "Крим - золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.
Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник" та Національного заповідника "Херсонес Таврійський".
"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення - це знаковий та багатогранний процес. Він об'єднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", - повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
Він висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.
Як повідомлялося, у червні Верховний суд Нідерландів оголосив остаточне рішення у справі про приналежність "скіфського золота". Суд залишив у силі рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.
Після багатьох років судових баталій Верховний суд Нідерландів зобов'язав музей Алларда Пірсона передати Національному музею історії України музейні експонати з виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".
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