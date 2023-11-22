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Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
10:45 22.11.2023 |
Власник соціальної мережі Х (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що направить весь прибуток з реклами та "підписок, пов'язаних з війною в Газі", на допомогу лікарням в Ізраїлі та Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в Газі. Про це він написав в Х у ніч на середу, 22 листопада.
На запитання користувача, як Маск знатиме, що кошти не опиняться в руках палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним в Ізраїлі, США та ЄС, мільярдер відповів, що компанія відслідковуватиме рух грошей та передаватиме їх через Червоний Хрест.
"Вітаються кращі ідеї. Ми повинні піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи чогось іншого", - додав він.
Повідомлення з'явилося на тлі відмов великих компаній від реклами в Х через антисемітський скандал.
15 листопада Маск підтримав твіт іншого користувача X, який написав, що єврейські спільноти "розпалюють ненависть до білих людей".
16 листопада некомерційна медіанаглядова група Media Matters for America виявила в Х рекламу компаній IBM, Apple, Oracle, Bravo (NBCUniversal) і Xfinity (Comcast) "поруч із публікаціями, які рекламують Гітлера та його нацистську партію".
У відповідь на це IBM, а також низка інших великих компаній, зокрема Walt Disney Co, Warner Bros Discovery, Lions Gate Entertainment і Paramount Global, розірвали свої рекламні контракти з Х. У Lions Gate повідомили, що зробили це "через нещодавні антисемітські твіти Маска". За даними ЗМІ, призупинила рекламу на X і Apple - найбільша в світі компанія за ринковою вартістю.
На тлі цього Маск подав "термоядерний" судовий позов проти Media Matters і "всіх тих, хто змовився у цій шахрайській атаці на компанію", за його висловлюванням.
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