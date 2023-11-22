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Парламент Норвегії домовився заборонити «лікування» гомосексуальних людей
09:47 22.11.2023 |
Ліберали, консерватори й ліві в парламенті Норвегії після кількох років переговорів досягли згоди щодо законопроєкту про заборону конверсійної терапії - тобто спроб зміни сексуальної орієнтації людини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagbladet.
Домовленість означає, що в Стортингу - парламенті Норвегії - буде гарантована більшість голосів за законопроєкт про заборону конверсійної терапії, який планується проголосувати у грудні.
Ініціатива передбачає кримінальну відповідальність за спроби змусити інших змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність, зокрема "медичними, нетрадиційними або релігійними методами".
Закон заборонить конверсійну терапію і щодо дітей, і щодо дорослих, а також рекламу й плату за неї. Покарання - три роки ув'язнення, а в особливо тяжких випадках - шість років позбавлення волі.
Уряд норвезького прем'єра Йонаса Гара Стьоре представив законопроєкт ще навесні цього року після кількох років суперечок про те, який він повинен мати вигляд.
Ініціативу критикували батьківські й релігійні групи, стверджуючи, що вона може утискати свободу вираження поглядів і свободу віросповідання. Законопроєкт врахував цю критику й передбачає, що тягар доведення злочину буде на стороні обвинувачення.
Конверсійна терапія наразі законодавчо заборонена щонайменше в чотирьох державах ЄС: на Мальті, у Німеччині, Франції та Греції. Цього року законопроєкт про заборону "лікування" гомосексуальності ухвалили також на Кіпрі.
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