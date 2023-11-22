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АНАЛІТИКА

В уряді Фінляндії поки відкинули повне закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ

 

Заступник канцлера юстиції уряду Фінляндії Мікко Пуумалайнен заблокував пропозицію щодо посилення обмежень на кордоні з Росією, бо, на його думку, вона недостатньо гарантує можливість подати прохання про притулок.

Про це в Міністерстві юстиції Фінляндії сказали фінському мовнику Yle, повідомляє "Європейська правда".

На думку Пуумалайнена, для подальшої підготовки рішень про повне закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на основі підготовлених урядом документів "немає жодних правових підстав".

Як ідеться у відповіді, яку цитує Yle, документи не містять достатніх гарантій, що нові кроки збережуть "реальну та ефективну" можливість для шукачів притулку звернутися до Фінляндії по міжнародний захист, гарантований Конституцією країни та міжнародним правом.

"Наразі незрозуміло, що саме в пропозиції Міністерства внутрішніх справ Фінляндії не відповідає вищезазначеним законам і договорам", - вказує мовник.

Yle прогнозує, що фінське МВС внесе подальші зміни до своєї пропозиції, аби забезпечити її відповідність вимогам закону.

Минулого четверга Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції. З суботи вони закриті для руху транспорту.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Фінляндія у ніч на середу готова закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з РФ, через використання Росією нелегальних мігрантів як зброї.
 

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