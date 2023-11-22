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Болгарія закрила нафтову лазівку, яка дала змогу РФ заробити 1 млрд євро
09:36 22.11.2023 |
Уряд Болгарії ухвалив рішення, яке завадить РФ обходити санкції проти її нафтового сектору і не дозволить заробляти гроші для ведення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.
"Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року, тобто на 6 місяців раніше, ніж планувалося", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд країни ухвалив таке рішення, щоб завадити РФ обходити західні санкції після того, як стало відомо, що ця лазівка дозволила Кремлю залучити додатковий 1 мільярд євро на свої військові дії проти України.
Відмова від російської нафти відбуватиметься у два етапи
Зазначається, що відмова від російської нафти проходитиме у два етапи. З 1 січня наступного року, в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня - повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.
Міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв підкреслив, що таке рішення є корисним, оскільки воно зупиняє експорт і гроші, які направляються в Росію, а також гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива.
Російська нафта в Болгарії
Наприкінці вересня повідомлялося, що болгарський парламент схвалив поступове припинення імпорту російської нафти, що поставить країну в один ряд з іншими членами Європейського союзу.
Але на початку листопада Politico повідомляло, що Кремль за цей рік заробив додатково 1 мільярд євро після того, як найбільша приватна нафтова компанія Росії скористалася лазівками в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії.
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