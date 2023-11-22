Польща заявила про розблокування перших 5 млрд євро з фондів ЄС

Європейська комісія у вівторок підтримала виділення Польщі першого траншу з фондів на підтримку відновлення після пандемії COVID-19, які були заморожені через проблеми з верховенством права в країні.

Про це повідомили в Єврокомісії та Міністерстві фінансів Польщі, пише "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС схвалив переглянутий національний План відновлення та стійкості Польщі, вартість якого становить 59,8 мільярда євро (34,5 мільярда євро у вигляді кредитів та 25,3 мільярда євро у вигляді грантів) і охоплює 55 реформ та 56 інвестицій.

Єврокомісія підкреслює, що ключові зобов'язання Польщі, виконання яких розблоковує виділення коштів, залишились незмінними й стосуються незалежності польської судової системи та використання ІТ-засобу Arachne, який підтримує держави-члени в їхній боротьбі з шахрайством.

Поза тим, якщо Рада ЄС схвалить пропозицію Єврокомісії, Польща отримає авансовий платіж у 5,1 мільярда євро з одного з фондів - REPowerEU, покликаного зменшити залежність держав-членів від російського викопного палива.

У Мінфіні Польщі уточнили, що переглянутий Національний план відновлення і стійкості передбачав додаткові кредити на суму 23 мільярди євро та додаткові 2,76 мільярда євро субсидій REPowerEU.

А в Єврокомісії наголошують, що 5 мільярдів євро - це аванс, а виділення решти коштів залежатиме від прогресу Польщі у виконанні критеріїв щодо верховенства права й боротьби з фінансовим шахрайством.

Раніше повідомляли, що Польща може отримати доступ до додаткового фінансування від Європейського Союзу до кінця року, коли лідер опозиційної "Громадянської коаліції" Дональд Туск очолить уряд країни.