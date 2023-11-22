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Покупець Forbes не зміг зібрати потрібну суму, угода провалилася
09:19 22.11.2023 |
Forbes Global Media Holdings, материнська компанія журналу Forbes, скасувала угоду з продажу журналу та пов'язаного з ним сайту 28-річному американському бізнесмену Остіну Расселу. Про це повідомляє Axios.
В електронному листі співробітникам генеральний директор Forbes Майк Федерле заявив, що "скасування цього продажу не вплине на нашу повсякденну діяльність чи бізнес-мету, наш незрівнянний світовий бренд".
Продавець, що базується в Гонконгу, компанія Integrated Whale Media Investments, розірвала угоду з Расселом. Той мав закрити угоду ще 1 листопада приблизно через шість місяців після того, як було оголошено про його пропозицію, але не зміг зібрати на це гроші.
"Протягом багатьох років у нашій компанії не бракувало інвестиційного інтересу, і ми продовжимо розглядати інші можливості, які можуть допомогти прискорити нашу стратегію зростання", - заявив Федерле.
У межах угоди Forbes Global Media оцінили $800 млн, що приблизно на 30% перевищує реальну вартість Forbes. Сам бізнесмен таких грошей не мав і не має, а інвесторів він знайшов.
Частину суми, приблизно $300 млн, нібито мала дати індійська Sun Group та її віцепрезидент Шів Хемко, але ці гроші опинилися під питанням через зв'язок із Росією та Китаєм.
Ще одним інвестором угоди називали кенійського підприємця Джуліуса Мвалі.
При цьому російський бізнесмен Магомед Мусаєв, який вихвалявся, що за угодою насправді стоїть він, сказав, що не інвестує у Forbes жодного долара.
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