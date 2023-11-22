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Іран розглядає можливість надання Роcії балістичних ракет, - Білий дім
09:08 22.11.2023 |
Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Іран готується передати РФ балістичні ракети.
Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Іран може передати РФ балістичні ракети
За його словами, РФ стає дедалі більш ізольованою у світі, а її військова співпраця з Іраном поглиблюється.
У США вважають, що така співпраця є небезпечною для України. Також представник Білого дому зазначив, що Іран уже передає РФ значну кількість дронів, авіабомб та артилерійських боєприпасів. Це озброєння РФ використовує для ведення війни проти України.
Також у США побоюються, що Іран може готуватися до передачі РФ балістичних ракет.
"Ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", - зазначив Кірбі.
Про які ракети йдеться
У вересні главі Міноборони РФ Сергію Шойгу продемонстрували в Тегерані балістичні ракети малої дальності Ababil і Fateh-110.
У Білому домі уточнили, що натомість РФ постачає Ірану складні військові технології. Йдеться про електроніку, системи ППО і супутниковий збір даних.
Як приклад Кірбі розповів про закупівлю Іраном російських літаків Су-35, а ще Тегеран хоче придбати в Москви ударні вертольоти, радари та навчальні літаки.
Також Кірбі уточнив, що Іран хоче отримати у РФ військове обладнання на мільярди доларів. Таким чином країна зміцнить свій військовий потенціал.
Питання про можливу передачу Іраном ракет для Росії
З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed, а нещодавно почали з'являтися повідомлення про можливі постачання від Тегерана ракет для Москви.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) допустили можливість домовленості Росії та Ірану про передачу ракет.
Крім того, нещодавно директор ізраїльської розвідки Моссада Девід Барнеа заявив про те, що Іран має намір передати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе Shahed.
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