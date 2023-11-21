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АНАЛІТИКА

Темпи зростання ВВП країн ОЕСР у III кварталі залишилися на рівні 0,5%

Темпи зростання ВВП країн ОЕСР у III кварталі залишилися на рівні 0,5%

 

Економіка країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у третьому кварталі збільшилася на 0,5% щодо попередніх трьох місяців, за попередніми розрахунками.

У другому кварталі було зафіксовано аналогічні темпи зростання, йдеться в пресрелізі організації.

Підйом ВВП у країнах G7 у липні-вересні прискорився до 0,6% після підвищення на 0,4% у квітні-червні. У тому числі це було зумовлено більш значним зростанням економіки США - на 1,2% проти 0,5% у другому кварталі.

При цьому ВВП Японії та Німеччини знизилися на 0,5% і 0,1% відповідно. Обсяг економік Канади, Італії та Великої Британії не змінився, а Франції - зріс лише на 0,1%.

Найсуттєвіший підйом ВВП серед країн ОЕСР у третьому кварталі було зафіксовано в Польщі (на 1,4%) і Коста-Риці (на 1,3%), а найзначніший спад - в Ірландії (на 1,8%) і Фінляндії (на 0,9%).

Також у повідомленні зазначається, що економіка всіх членів ОЕСР у липні-вересні була на 6% вищою за рівень допандемійного четвертого кварталу 2019 року. Чехія залишається єдиною країною, де показник, як і раніше, перебуває нижче, ніж до пандемії COVID-19.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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