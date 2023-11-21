Фінансові новини
- |
- 21.11.23
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Темпи зростання ВВП країн ОЕСР у III кварталі залишилися на рівні 0,5%
13:52 21.11.2023 |
Економіка країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у третьому кварталі збільшилася на 0,5% щодо попередніх трьох місяців, за попередніми розрахунками.
У другому кварталі було зафіксовано аналогічні темпи зростання, йдеться в пресрелізі організації.
Підйом ВВП у країнах G7 у липні-вересні прискорився до 0,6% після підвищення на 0,4% у квітні-червні. У тому числі це було зумовлено більш значним зростанням економіки США - на 1,2% проти 0,5% у другому кварталі.
При цьому ВВП Японії та Німеччини знизилися на 0,5% і 0,1% відповідно. Обсяг економік Канади, Італії та Великої Британії не змінився, а Франції - зріс лише на 0,1%.
Найсуттєвіший підйом ВВП серед країн ОЕСР у третьому кварталі було зафіксовано в Польщі (на 1,4%) і Коста-Риці (на 1,3%), а найзначніший спад - в Ірландії (на 1,8%) і Фінляндії (на 0,9%).
Також у повідомленні зазначається, що економіка всіх членів ОЕСР у липні-вересні була на 6% вищою за рівень допандемійного четвертого кварталу 2019 року. Чехія залишається єдиною країною, де показник, як і раніше, перебуває нижче, ніж до пандемії COVID-19.
Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ: «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, намагався дати хабар Мустафі Найєму
|Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
|До Києва прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
|У G7 пояснили, що лише один проєкт про САП відповідає головній вимозі, та і його треба змінити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Темпи зростання ВВП країн ОЕСР у III кварталі залишилися на рівні 0,5%
|Данія вже підписала перші контракти про інвестиції в Україну - посол
|На півдні Молдови пройшли обшуки у справі про нелегальну міграцію з України
|Президент Євроради Шарль Мішель прибув до Києва
|Кіпр запросив іноземних експертів для розслідування ухиляння РФ від санкцій
|Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
|У США збудували перший комерційний завод, який «висмоктуватиме» CO2 із повітря — з подальшим зберіганням під землею
Бізнес
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит