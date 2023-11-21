Фінансові новини
- |
- 21.11.23
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На півдні Молдови пройшли обшуки у справі про нелегальну міграцію з України
13:14 21.11.2023 |
Молдовське Міністерство внутрішніх справ повідомило 21 листопада про обшуки в Комратському і Тараклійському районах у справі про організацію нелегальної міграції з України через Молдову і далі в країни ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало видання Newsmaker.
У відомстві зазначили, що серед підозрюваних - співробітники кількох підрозділів МВС: Прикордонної поліції, Генінспекторату міграції та Генінспекторату поліції.
У МВС уточнили, що проводили обшуки спільно з прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах.
Згідно з матеріалами розслідування, підозрювані організували злочинне угруповання, до якого, крім громадян Молдови, також входили громадяни України, і з лютого 2022 року допомагали людям з України незаконно перетнути молдовський кордон.
Після цього їм допомагали отримати документи, щоб потрапити до Євросоюзу.
У МВС Молдови не уточнили, чи вдалося когось затримати після обшуків.
У відомстві лише зазначили, що винним загрожує штраф до 67,5 тисяч леїв (майже 3500 євро) або до семи років в'язниці, а також заборона обіймати держпосади на строк до п'яти років.
Нагадаємо, в липні Прикордонна поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції.
Влітку минулого року у Молдові також викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ: «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, намагався дати хабар Мустафі Найєму
|Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
|До Києва прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
|У G7 пояснили, що лише один проєкт про САП відповідає головній вимозі, та і його треба змінити
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Темпи зростання ВВП країн ОЕСР у III кварталі залишилися на рівні 0,5%
|Данія вже підписала перші контракти про інвестиції в Україну - посол
|На півдні Молдови пройшли обшуки у справі про нелегальну міграцію з України
|Президент Євроради Шарль Мішель прибув до Києва
|Кіпр запросив іноземних експертів для розслідування ухиляння РФ від санкцій
|Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
|У США збудували перший комерційний завод, який «висмоктуватиме» CO2 із повітря — з подальшим зберіганням під землею
Бізнес
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит