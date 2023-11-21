На півдні Молдови пройшли обшуки у справі про нелегальну міграцію з України

Молдовське Міністерство внутрішніх справ повідомило 21 листопада про обшуки в Комратському і Тараклійському районах у справі про організацію нелегальної міграції з України через Молдову і далі в країни ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформувало видання Newsmaker.

У відомстві зазначили, що серед підозрюваних - співробітники кількох підрозділів МВС: Прикордонної поліції, Генінспекторату міграції та Генінспекторату поліції.

У МВС уточнили, що проводили обшуки спільно з прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах.

Згідно з матеріалами розслідування, підозрювані організували злочинне угруповання, до якого, крім громадян Молдови, також входили громадяни України, і з лютого 2022 року допомагали людям з України незаконно перетнути молдовський кордон.

Після цього їм допомагали отримати документи, щоб потрапити до Євросоюзу.

У МВС Молдови не уточнили, чи вдалося когось затримати після обшуків.

У відомстві лише зазначили, що винним загрожує штраф до 67,5 тисяч леїв (майже 3500 євро) або до семи років в'язниці, а також заборона обіймати держпосади на строк до п'яти років.

Нагадаємо, в липні Прикордонна поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції.

Влітку минулого року у Молдові також викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.