Кіпр запросив іноземних експертів для розслідування ухиляння РФ від санкцій

Президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс попросив неназвану третю країну надіслати досвідчену команду експертів з фінансових злочинів для допомоги в розслідуванні звинувачень у тому, що постачальники фінансових послуг країни допомагали російським олігархам обходити санкції.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю агентству Associated Press.

Зазначають, що його прохання було прийнято, і іноземні експерти допоможуть команді з семи поліцейських слідчих просіяти старі та нові повідомлення в ЗМІ, в яких стверджується, що кіпрські юристи та бухгалтери переказували гроші російських олігархів через тіньову мережу компаній та трастів, щоб уникнути їх конфіскації відповідно до санкцій, пов'язаних з війною РФ проти України.

Лідер Кіпру зазначив, наразі ведеться багато розслідувань щодо ймовірного ухилення від санкцій, але не став розкривати подробиць.

За словами Хрістодулідіса, іноземні експерти допоможуть своїм колегам краще проводити розслідування, одночасно прискорюючи процес, щоб показати, що "Кіпр має нульову толерантність до корупції".

"Наша мета полягає саме в тому, щоб не було жодних інсинуацій, які б кидали тінь на ім'я нашої країни", - сказав президент.

Хрістодулідіс вказав, що наріжним каменем його прагнення позбавити Кіпр недоброї репутації є створення Єдиного наглядового органу - незалежного органу експертів з фінансових злочинів, завданням якого є боротьба з будь-якими фінансовими зловживаннями або ухилянням від санкцій.

Він додав, що відповідний законопроєкт вже підготовлений для обговорення та ухвалення парламентом, а для посилення підрозділу поліції з боротьби з фінансовими злочинами буде найнято більше експертів з юридичною або бухгалтерською освітою.

"Для мене будь-яке звинувачення, велике чи мале, є звинуваченням проти нашої країни, яке я не можу прийняти, оскільки воно негативно впливає на нашу здатність залучати приватні інвестиції", - сказав Хрістодулідіс.

Останні звинувачення з'явилися в кількох статтях, опублікованих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів минулого тижня. Вони посилалися на витік документів, які нібито показують, як деякі кіпрські фірми допомагали російським олігархам переміщати свої гроші, щоб уникнути санкцій.

Раніше влада Кіпру пообіцяла посилити контроль над рухом капіталу через компанії в його юрисдикції після масштабного розслідування консорціуму журналістів про роль кіпрських компаній у приховуванні сотень мільйонів доларів активів, пов'язаних із підсанкційними особами з Росії.

Перед цим Хрістодулідіс пообіцяв суворе дотримання санкційного режиму проти Росії через розв'язану нею війну в Україні.