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У США збудували перший комерційний завод, який «висмоктуватиме» CO2 із повітря — з подальшим зберіганням під землею
10:55 21.11.2023 |
«Ми хочемо вловлювати мільйони тонн вуглекислого газу на рік», - каже директор Heirloom, компанії, що запустила комерційну установку.
Попри грандіозні плани на майбутнє, нині перший завод компанії, розташований в Трейсі, штат Каліфорнія, і відкритий у минулий четвер, може похизуватись поглинанням близько 1000 тонн CO2 на рік - що еквівалентно викидам 200 автомобілів.
Ліцензія на забруднення
Ідея використання технології вловлювання CO2 з повітря не нова - нині її випробовують сотні стартапів. У серпні адміністрація Байдена виділила $1,2 млрд допомоги кільком компаніям, зокрема й Heirloom, для будівництва повноцінних заводів.
Такі компанії, як Airbus і JPMorgan Chase, витрачають мільйони на купівлю кредитів на викиди вуглекислого газу, щоб виконати корпоративні обіцянки щодо клімату - і їх вже дехто називає «ліцензіями на забруднення».
Як працює технологія Heirloom
Технологія Heirloom базується на простій хімії: вапняк, осадова порода, яка утворюється, коли оксид кальцію зв'язується з вуглекислим газом - у природі цей процес триває роками, але на підприємстві цей процес прискорюється.
Як пише Бред Палмер з The New York Times, який побував на заводі, працівники нагрівають вапняк до 900ºC у печі, яка працює на відновлюваній електроенергії, а далі з нього виділяється вуглекислий газ, який перекачують в резервуар для зберігання.
Залишки оксиду кальцію, схожого на борошно, потім заливають водою і розкладають у великі лотки на стелажах та вивозять на відкрите повітря. Протягом трьох днів білий порошок поглинає вуглекислий газ і знову перетворюється на вапняк. Потім він повертається до печі, і цикл повторюється.
Що там далі з CO2? У Каліфорнії Heirloom співпрацює з компанією CarbonCure, яка «змішує» вуглекислий газ із бетоном, де він мінералізується й більше не може витікати у повітря. У майбутніх проєктах Heirloom планує закачувати вуглекислий газ через підземні свердловини й закопувати його під землею.
Вартість відлову та зберігання CO2
Heirloom не розголошує точну ціну, але за підрахунками експертів відлов обійдеться у $600-1000 за тонну вуглекислого газу, що робить його безумовно найдорожчим способом обмеження викидів (навіть після нових федеральних податкових кредитів у розмірі до $180 за тонну).
Компанія поставила довгострокову ціль у $100 за тонну і прагне досягти її, частково завдяки економії на масштабі виробництва та масовому виробництві компонентів. Для свого наступного заводу, запланованого в Луїзіані, Heirloom використовуватиме більш ефективну піч і щільніше розташування, щоб заощадити на землі.
І знову Microsoft
Корпорація Microsoft, яка планує до 2030 року знизити викиди CO2, нині є найбільшим клієнтом Heirloom і підписала угоду про видалення 315 000 тонн вуглекислого газу з атмосфери.
Відповідно до останнього звіту компанії про екологічну стійкість, Microsoft має контракти на видалення щонайменше 2,5 мільйона тонн CO2 (приблизно 18% від загального обсягу викидів у 2021 фінансовому році) - сюди входять як пряме захоплення повітря, так і лісогосподарські проєкти. Корпорація також співпрацює зі Climeworks, яка відловлює вуглекислий газ з атмосфери та стартапом, що видаляє CO2, закопуючи морські водорості глибоко в океан.
Нафтове питання
У жовтні Heirloom обіцяла не приймати інвестиції від нафтогазових компаній і не використовувати свої технології для виробництва викопного палива, що здалося публічною відповіддю на зусилля іншої компанії, що намагається відловити вуглекислий газ з повітря.
Occidental Petroleum - нафтогазовий гігант, який став провідним гравцем у прямому захопленні повітря. Керівництво компанії заявило, що технологія може «зберегти нашу галузь», що насторожило екологів. Occidental нині будує інший тип установки прямого уловлювання повітря в Західному Техасі, яка може поглинати 500 000 тонн вуглекислого газу на рік. Далі компанія планує закачувати частину газу у виснажені нафтові свердловини, щоб видобувати більше сирої нафти.
Компанія каже, що викиди від «нової нафти» будуть компенсовані виведеним вуглекислим газом, який залишився під землею, утворюючи вуглецево-нейтральне паливо, яке можна використовувати в літаках або кораблях, які важко декарбонізувати.
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