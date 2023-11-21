ЗМІ: Німеччина розглядає призупинення боргових правил через бюджетну діру в 60 млрд євро

Німецький уряд розглядає можливість призупинення конституційно закріплених в Німеччині боргових правил - так званого "боргового гальма" - як способу виходу з кризи витрат через бюджетну діру в 60 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Однією з можливостей може бути призупинення дії боргового гальма у 2023 році, але не у 2024 році. Втім, це питання відкрите", - повідомило агентству джерело в уряді.

У понеділок міністр економіки Німеччини Роберт Габек розкритикував дотримання "негнучкого боргового гальма", а також висловив незадоволення словами міністра фінансів Крістіана Лінднера щодо потенційного скорочення субсидій, заявивши, що це "все лише розмови".

"Де ви хочете скоротити 60 мільярдів соціальних виплат? Це зовсім не відповідає драматизму ситуації", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Габек заявив, що він не пропонує скасувати конституційно закріплене "боргове гальмо" Німеччини, але додав, що воно є негнучким, вказавши на відсутність зростання в найбільшій економіці Європи, а також на проблеми високої інфляції та цін на енергоносії.

Ці коментарі показали напруженість у керівній коаліції канцлера Олафа Шольца на тлі того, що уряд змушений шукати альтернативні джерела фінансування.

Як свідчить лист держсекретаря з питань бюджету, міністерство фінансів тимчасово заморозило зобов'язання щодо майбутніх витрат майже по всьому федеральному бюджету як знак того, наскільки серйозно відомство сприймає потенційні наслідки для своїх фінансів.

Два урядові джерела попередили Reuters, що під загрозою опинилися проєкти в галузях, які є ключовими для промислової конкурентоспроможності Німеччини, зокрема заплановані заводи з виробництва мікросхем, розширення ланцюга постачання акумуляторів та декарбонізація виробництво сталі.

Представник "Зелених" Габек, який виступає за збільшення витрат, попередив, що це може серйозно вплинути на здатність Німеччини підтримувати свою промисловість шляхом "зеленого" переходу та утримати робочі місця.

Втім, представник фінансово консервативних "Вільних демократів" Лінднер виступає проти підвищення податків та послаблення правил витрачання коштів.

Раніше у Німеччині відклали голосування за бюджет через діру в 60 млрд євро.

Перед цим Конституційний суд Німеччини скасував рішення уряду про перерозподіл 60 млрд євро, призначених для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу, на заходи з боротьби зі зміною клімату та модернізації країни.

Законодавці з головного опозиційного блоку ХДС/ХСС стверджували, що це була хитрість, щоб обійти так зване "боргове гальмо" Німеччини, і 197 з них подали скаргу до Федерального конституційного суду.