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Столтенберг: НАТО може збільшити присутність на Балканах, щоб запобігти ескалації
23:48 20.11.2023 |
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг допустив збільшення контингенту НАТО на Західних Балканах з тим, щоб протидіяти дестабілізації регіону.
Про це Столтенберг сказав на пресконференції з президенткою частково визнаного Косова Вйосою Османі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".
Генсек Альянсу нагадав, що НАТО вже збільшив свій контингент у Косові KFOR після того, як між Приштиною та Белградом наприкінці вересня загострилась напруженість.
"Зараз ми розглядаємо питання про необхідність постійного збільшення присутності для того, щоб ситуація не вийшла з-під контролю і не призвела до нового насильницького конфлікту в Косові або в ширшому регіоні", - додав він.
Столтенберг запевнив, що Альянс "зробить усе необхідне", аби запобігти спалаху напруженості в регіоні.
"Ми зараз розглядаємо питання про коригування нашої присутності і вже здійснили негайне збільшення присутності НАТО в регіоні", - вказав генсек.
Місія НАТО KFOR, яка діє з 1999 року, налічує понад 4500 військовослужбовців з 27 країн.
У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, внаслідок яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.
Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.
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