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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Іран представив БПЛА Shahed-238: реактивна модифікація Shahed-136 з трьома різними системами наведення
23:45 20.11.2023 |
Іранський університет аерокосмічних наук показав новий ударний безпілотний літальний апарат.
Новинку назвали Shahed-238. БПЛА являє собою реактивну модифікацію Shahed-136. Дрон продемонстрували іранські ЗМІ. Він отримав дещо оновлений зовнішній вигляд і три версії: варіант з автономною системою наведення за інерціальною системою і сигналами GPS, а також варіанти з інфрачервоною/оптичною і радіолокаційною системами наведення.
Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватися для ураження теплоконтрастних цілей. Наприклад, для знищення військової техніки в тилу противника. Останній безпілотник завдяки радіолокаційній голівці самонаведення може стати аналогом протирадарних ракет. Такий засіб можна використовувати для нейтралізації та прориву ворожих систем протиповітряної оборони. На жаль, технічні характеристики БПЛА поки що невідомі.
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