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ЗМІ: Туреччина, Румунія і Болгарія наблизилися до угоди щодо розмінування Чорного моря
18:07 20.11.2023 |
Члени НАТО Туреччина, Румунія і Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для очищення їхніх частин Чорного моря від мін, що дрейфують в результаті російського вторгнення в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.
Заступники міністрів оборони трьох країн зустрінуться в середу в Анкарі, щоб остаточно узгодити деталі створення підрозділу з розмінування моря, повідомили три особи, знайомі з цим питанням.
За словами одного зі співрозмовників, неясно, чи буде підписана остаточна угода після дводенної зустрічі.
Міністерства оборони Туреччини, Румунії і Болгарії поки не коментували цю інформацію.
Зустріч відбувається через кілька днів після того, як командувач ВМС Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу висловився проти присутності в Чорному морі військово-морських сил інших союзників по НАТО, в тому числі США, заявивши, що вони можуть ще більше посилити напруженість в регіоні.
У разі схвалення, мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Коаліція має бути повністю мирною і спрямована на подолання загрози головному торговельному маршруту, особливо для зерновозів і суден, що займаються розвідкою енергоресурсів у цьому регіоні. У той час як Татліоглу заявив, що Туреччина здатна забезпечити безпеку в Чорному морі, високопосадовець Державного департаменту США підкреслив необхідність "безпечного і взаємопов'язаного Чорноморського регіону".
Нагадаємо, у жовтні танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.
Перед цим турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.
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