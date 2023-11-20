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Польща викупила газові активи Кувейту в Норвегії за $445 млн
17:15 20.11.2023 |
Найбільший польський нафтопереробник Orlen SA узяв під контроль нафтогазові активи Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co на норвезькому шельфі. Про стратегічну угоду Orlen повідомив 20 листопада.
PGNiG Upstream Norway, норвезький підрозділ Orlen, придбав 100% акцій норвезького підрозділу кувейтської компанії за $445 млн.
Угода, яку планується завершити до кінця року, очікує на схвалення норвезької влади.
"Завдяки придбанню Kufpec Norway видобуток газу групи Orlen у Норвегії зростатиме більш ніж на 1 млрд кубометрів на рік. Це значно збільшує нашу здатність задовольняти потреби польського ринку та всього регіону шляхом власних газових ресурсів", - заявив гендиректор та президент правління Orlen Даніель Обайтек.
Унаслідок купівлі активів Kufpec видобуток природного газу групи Orlen у Норвегії збільшиться на третину і досягне понад 4 млрд кубометрів на рік. Така потужність дозволить компанії заповнити близько половини гілки трубопроводу Baltic Pipe у Польщу власною продукцією.
Очікується, що до кінця 2024 року щоденний видобуток вуглеводнів перевищить 100 000 барелів нафтового еквівалента. Це поставить компанію у ряд найбільших виробників нафти та газу в Норвегії.
Понад 80% нових ресурсів складатимуться з природного газу, що відповідає стратегії Orlen щодо максимізації видобутку газу для постачання на польський ринок та інші країни регіону.
Нещодавно придбаний бізнес охоплює інтереси у п'яти родовищах, де група Orlen вже веде активну діяльність. В Orlen кажуть, що активи, які вона купила у дочірньої компанії KPC Kufpec, розташовані на родовищах, де вона вже володіє власними пакетами акцій, що допоможе інтеграції.
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