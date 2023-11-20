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Франція успішно випробувала стратегічну балістичну ракету
14:22 20.11.2023 |
Франція оголосила про успішний запуск стратегічної балістичної ракети М51.
Як пише "Європейська правда", про це у Twiiter (X) повідомило Міністерство оборони країни.
"Сьогодні ввечері (18 листопада) відбувся успішний випробувальний запуск ракети М51 без ядерного боєзаряду з пускової установки ракетного випробувального центру в Біскарроссі", - йдеться в повідомленні.
За словами відомства, мета цього запуску - захист життєво важливих інтересів Франції за будь-яких обставин.
Водночас міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив, що ця розробка підтримує надійність сил ядерного стримування країни та демонструє досконалість її системи запуску.
Раніше Франція здійснила перше випробування прототипу гіперзвукового бойового блоку VMaX, що є частиною зусиль країни зі створення сучасних систем протиповітряної оборони.
Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен висловлював занепокоєння, що Росія може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.
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